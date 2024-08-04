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≡  Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49775
Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 09:29
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На мой взгляд, в полемике о кинотеатре «Казахстан» в тени остаются два вопроса. Первый: как снос и новостройка скажутся на судьбе сквера? Но мне лично кажется, что куда значимей другой вопрос – о врастании памяти в нашу жизнь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39852
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 09:29
#1
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Цитата:
Прошлое не терпит бесцеремонности, и оно мстит нам за нее настоящим и будущим.

 



Согласен с кинотеатром, но вот только не нужно пафоса, прошлое было в другой стране и мы его сами нарочито профукали, разграбили ту страну и развалили.
Вот теперь оно и мстит и нам и вам получается.
Вы сами же это и сказали в конце.
Так что не стоит удивляться теперь..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 13:55
#2
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Я не знаю отношение двоякое. С одной стороны и хрущевка, для большинства ассоциируется с детством, с другой стороны она морально и физически устарела! Кинотеатр Казахстан (для нас был просто 40 лет) для меня лично какой то глубокой ностальгии по ушедшим временам не вызывает, в отличие от сказочного домика в парке и бассейна с лебедями, у кого то наверное наоборот! С другой стороны крупному кинотеатру тяжело, а может и невозможно конкурировать с маленькими залами в ТРЦ, мы же не будем возмещать убытки владельцам!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6330
Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 18:27
#3
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Цитата://декларируя свою привязанность к истории, мы постоянно ломаем и ломаем.//

Ключевое слова у автора: - ДЕКЛАРИРУЯ - то есть в одном слове выражено ТО чем занимались казахские чиновники все эти ТРИДЦАТЬ лет под руководством некогда всеми (или не всеми) любимым ЕБЛН.
И фейк-заводы запускались, и сельское поселения разваливались, и ненужное ЭКСПО проводилось и ЛРТ разворовывалось и кабальные СРП заключались. Главное - "..имидж ВСЁ, остальное-НИЧТО..."

Выражаясь словами тонкого и интиллигентного автора, хочется ВИРТУАЛЬНО спросить ( правда не знаю у кого - либо у Кулагина, либо у Шукеева, либо у Тургумбаева или у Князева или у Укина: - почему и в каких целях или же за исторической ненадобностью или неактуальностью политического момента или же ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ невостребованностью ( термины - не мои, а нынешних гос.чиновников) СЛОМАЛИ стеллу с орденами Ленина и Октябрьской Революции ЗАСЛУЖЕННО полученными ТРУДОВЫМИ коллективами области за ТРУДОВЫЕ достижения.
Ведь тут нет никакой ПОЛИТИКИ - народ области ВКАЛЫВАЛ, достигая трудовые вершины и за это ЗАСЛУЖЕННО получал ГОСУДАРСТВЕННЫЕ награды.
Это же НАША, ОБЛАСТНАЯ история - народ области, и тем более подрастающее поколение - должен и ДОЛЖНЫ знать СВОЮ историю.
Тут наверное чистый воды- МАНКУРТИЗМ берущий свои корни с внедряемой староказахстанскими властями псевдоисторического факта, что: - современный Казахстан построил с нуля тов. Назарбаев.
Кстати, кто из форумчан может точно сказать: - год и при каком областном акиме СЛОМАЛИ стеллу в Затоболовке и точно такую же стеллу СЛОМАЛИ на границе с Актюбинской областью ???

[Исправлено: ACROS, 04.08.2024 - 19:33]
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1456
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 21:17
#4
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.......вот в данный момент я порживаю в меленьком городке где небольшое количество средневековых построек которые не сносят,есть тоэфельтюрм то есть дьявольская башня где казнили ведьм в средние века,имеется библиотека где речь толкал Гитлер,большое количество захоранений советских военнопленных но всё это сохраняется...а у нас?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24230
Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 21:25
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
но всё это сохраняется...а у нас?

По отношению к истории понятно, где она есть, а где её выдумали для учебников. :lol:
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