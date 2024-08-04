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Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49775
Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 09:29
На мой взгляд, в полемике о кинотеатре «Казахстан» в тени остаются два вопроса. Первый: как снос и новостройка скажутся на судьбе сквера? Но мне лично кажется, что куда значимей другой вопрос – о врастании памяти в нашу жизнь.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39852
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 09:29
Цитата:
Согласен с кинотеатром, но вот только не нужно пафоса, прошлое было в другой стране и мы его сами нарочито профукали, разграбили ту страну и развалили.
Вот теперь оно и мстит и нам и вам получается.
Вы сами же это и сказали в конце.
Так что не стоит удивляться теперь..
Прошлое не терпит бесцеремонности, и оно мстит нам за нее настоящим и будущим.
Согласен с кинотеатром, но вот только не нужно пафоса, прошлое было в другой стране и мы его сами нарочито профукали, разграбили ту страну и развалили.
Вот теперь оно и мстит и нам и вам получается.
Вы сами же это и сказали в конце.
Так что не стоит удивляться теперь..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5492
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 13:55
Я не знаю отношение двоякое. С одной стороны и хрущевка, для большинства ассоциируется с детством, с другой стороны она морально и физически устарела! Кинотеатр Казахстан (для нас был просто 40 лет) для меня лично какой то глубокой ностальгии по ушедшим временам не вызывает, в отличие от сказочного домика в парке и бассейна с лебедями, у кого то наверное наоборот! С другой стороны крупному кинотеатру тяжело, а может и невозможно конкурировать с маленькими залами в ТРЦ, мы же не будем возмещать убытки владельцам!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6330
Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 18:27
Цитата://декларируя свою привязанность к истории, мы постоянно ломаем и ломаем.//
Ключевое слова у автора: - ДЕКЛАРИРУЯ - то есть в одном слове выражено ТО чем занимались казахские чиновники все эти ТРИДЦАТЬ лет под руководством некогда всеми (или не всеми) любимым ЕБЛН.
И фейк-заводы запускались, и сельское поселения разваливались, и ненужное ЭКСПО проводилось и ЛРТ разворовывалось и кабальные СРП заключались. Главное - "..имидж ВСЁ, остальное-НИЧТО..."
Выражаясь словами тонкого и интиллигентного автора, хочется ВИРТУАЛЬНО спросить ( правда не знаю у кого - либо у Кулагина, либо у Шукеева, либо у Тургумбаева или у Князева или у Укина: - почему и в каких целях или же за исторической ненадобностью или неактуальностью политического момента или же ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ невостребованностью ( термины - не мои, а нынешних гос.чиновников) СЛОМАЛИ стеллу с орденами Ленина и Октябрьской Революции ЗАСЛУЖЕННО полученными ТРУДОВЫМИ коллективами области за ТРУДОВЫЕ достижения.
Ведь тут нет никакой ПОЛИТИКИ - народ области ВКАЛЫВАЛ, достигая трудовые вершины и за это ЗАСЛУЖЕННО получал ГОСУДАРСТВЕННЫЕ награды.
Это же НАША, ОБЛАСТНАЯ история - народ области, и тем более подрастающее поколение - должен и ДОЛЖНЫ знать СВОЮ историю.
Тут наверное чистый воды- МАНКУРТИЗМ берущий свои корни с внедряемой староказахстанскими властями псевдоисторического факта, что: - современный Казахстан построил с нуля тов. Назарбаев.
Кстати, кто из форумчан может точно сказать: - год и при каком областном акиме СЛОМАЛИ стеллу в Затоболовке и точно такую же стеллу СЛОМАЛИ на границе с Актюбинской областью ???
[Исправлено: ACROS, 04.08.2024 - 19:33]
Ключевое слова у автора: - ДЕКЛАРИРУЯ - то есть в одном слове выражено ТО чем занимались казахские чиновники все эти ТРИДЦАТЬ лет под руководством некогда всеми (или не всеми) любимым ЕБЛН.
И фейк-заводы запускались, и сельское поселения разваливались, и ненужное ЭКСПО проводилось и ЛРТ разворовывалось и кабальные СРП заключались. Главное - "..имидж ВСЁ, остальное-НИЧТО..."
Выражаясь словами тонкого и интиллигентного автора, хочется ВИРТУАЛЬНО спросить ( правда не знаю у кого - либо у Кулагина, либо у Шукеева, либо у Тургумбаева или у Князева или у Укина: - почему и в каких целях или же за исторической ненадобностью или неактуальностью политического момента или же ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ невостребованностью ( термины - не мои, а нынешних гос.чиновников) СЛОМАЛИ стеллу с орденами Ленина и Октябрьской Революции ЗАСЛУЖЕННО полученными ТРУДОВЫМИ коллективами области за ТРУДОВЫЕ достижения.
Ведь тут нет никакой ПОЛИТИКИ - народ области ВКАЛЫВАЛ, достигая трудовые вершины и за это ЗАСЛУЖЕННО получал ГОСУДАРСТВЕННЫЕ награды.
Это же НАША, ОБЛАСТНАЯ история - народ области, и тем более подрастающее поколение - должен и ДОЛЖНЫ знать СВОЮ историю.
Тут наверное чистый воды- МАНКУРТИЗМ берущий свои корни с внедряемой староказахстанскими властями псевдоисторического факта, что: - современный Казахстан построил с нуля тов. Назарбаев.
Кстати, кто из форумчан может точно сказать: - год и при каком областном акиме СЛОМАЛИ стеллу в Затоболовке и точно такую же стеллу СЛОМАЛИ на границе с Актюбинской областью ???
[Исправлено: ACROS, 04.08.2024 - 19:33]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1456
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 21:17
.......вот в данный момент я порживаю в меленьком городке где небольшое количество средневековых построек которые не сносят,есть тоэфельтюрм то есть дьявольская башня где казнили ведьм в средние века,имеется библиотека где речь толкал Гитлер,большое количество захоранений советских военнопленных но всё это сохраняется...а у нас?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24230
Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 21:25
Цитата:
По отношению к истории понятно, где она есть, а где её выдумали для учебников.
родом из Шанхая2022:
но всё это сохраняется...а у нас?
но всё это сохраняется...а у нас?
По отношению к истории понятно, где она есть, а где её выдумали для учебников.
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