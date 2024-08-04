Отправлено: - 09:29

Прошлое не терпит бесцеремонности, и оно мстит нам за нее настоящим и будущим.









Цитата:Согласен с кинотеатром, но вот только не нужно пафоса, прошлое было в другой стране и мы его сами нарочито профукали, разграбили ту страну и развалили.Вот теперь оно и мстит и нам и вам получается.Вы сами же это и сказали в конце.Так что не стоит удивляться теперь..