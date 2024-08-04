Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...

Отправлено: - 12:53

Художники хотели создать не просто красивую картину, а символ, который вдохновлял бы жителей и напоминал о славной истории города, - отметили в пресс-службе. - Главное сообщение произведения - это гордость за машиностроительное наследие Костаная и его культурное значение.



.....какая славная история от паработителей и ссыльных земли забирали и работать заставляли...



....Андрей всё что вы написали звонкие слова советских времён пятилетку за три года,какое наследие машиностроения Кустаная где оно было перечислить можете ? Да и зачем оглядыватся назад это вы нам приподносите что это скверное наследие каторое оставили триклятые коммуняки...