Отправлено: - 19:45

ACROS:

Зачем столько специалистов и именно с высшим образованием, тем более высшее образование в Казахстане по существу - ДЕГРАДИРОВАННО.

....это показать что мы высокообразованное государствоACROS:

Стране нужны - сварщики, трактористы, водители, токаря, доярки, скотницы, каменщики, плотники и прочие рабочие специальности. Значит нужно: - возрождать систему СПТУ и ГПТУ

ACROS:

Мой первый директор, ещё в 80-х годах прошлого века, при посещении школы всегда говорил двоешникам и троешникам - трактор и база ждут вас.

Цитата:.....а зачем они нам нужны у нас много природных рисурсов мы им ресурсы а мы покупаем у них продукты питания авто одежду и прочее что нам потребно, мы ведь богатая страна,правда что будут делать следующие поколения когда всё выкопают и выкачают вот это вопрос..... Цитата:....ну почему трактор и база,может ты в школе не был успешен,зато он прекрасный к примеру электрик,великолепно ремонтирует авто что к нему очередь кто в этом обсалютно ничего не понимает к стати с несколькими высшими образованиями....да и прочее...