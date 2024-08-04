"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 16:02
Министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК обратился к выпускникам, которые не смогли получить в этом году образовательный грант. Он призвал абитуриентов не терять надежду и заверил, что возможность получить заветный грант еще есть. Читать новость
Зачем столько специалистов и именно с высшим образованием, тем более высшее образование в Казахстане по существу - ДЕГРАДИРОВАННО. Стране нужны - сварщики, трактористы, водители, токаря, доярки, скотницы, каменщики, плотники и прочие рабочие специальности. Значит нужно: - возрождать систему СПТУ и ГПТУ, выделяя гранты на обучения именно на эти рабочие специальности и завлекая молодёжь для работы на селе дешёвыми ( под 1-2 %) кредитами и льготным жильём от государства.
Мой первый директор, ещё в 80-х годах прошлого века, при посещении школы всегда говорил двоешникам и троешникам - трактор и база ждут вас.
Что то по компам, вот, прочитал, Вычислительная техника и информационные сети, второй диплом Вычислительная техника и программное обеспечение. А в универ Байтурсынова пошел тоже как то на такое же по компам. Как называется еще не знаю
ACROS: Зачем столько специалистов и именно с высшим образованием, тем более высшее образование в Казахстане по существу - ДЕГРАДИРОВАННО. ....это показать что мы высокообразованное государствоACROS: Стране нужны - сварщики, трактористы, водители, токаря, доярки, скотницы, каменщики, плотники и прочие рабочие специальности. Значит нужно: - возрождать систему СПТУ и ГПТУ
.....а зачем они нам нужны у нас много природных рисурсов мы им ресурсы а мы покупаем у них продукты питания авто одежду и прочее что нам потребно, мы ведь богатая страна,правда что будут делать следующие поколения когда всё выкопают и выкачают вот это вопрос..... Цитата:
ACROS: Мой первый директор, ещё в 80-х годах прошлого века, при посещении школы всегда говорил двоешникам и троешникам - трактор и база ждут вас.
....ну почему трактор и база,может ты в школе не был успешен,зато он прекрасный к примеру электрик,великолепно ремонтирует авто что к нему очередь кто в этом обсалютно ничего не понимает к стати с несколькими высшими образованиями....да и прочее...
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