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Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 49775
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 15:44
Какие проблемы обсуждались на форуме? Их было множество: использование в медиа-производстве искусственного интеллекта, новые РR-технологии, процессы медиатизации, медиа-критики, медиа-экологии… Всего не перечислить. Говорили и о войне.
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Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 15:44
Цитата:
Почему же вы там не подняли вопрос о поддержке тех, кого Россия бомбит, детских больниц, стертых городов с лица земли, их матерей?
Мне кажется что вы лично там выступали за эту бойню против украинцев, поддерживая россиян в помощи оккупантам.
[Исправлено: 111, 04.08.2024 - 16:47]
Профессор Белгородского университета Андрей Полонский предварил свой доклад выражением чувства благодарности всем, кто помогает, поддерживает словом, делом, средствами белгородцев, которые живут сегодня под обстрелами. Меня спрашивали, как к СВО относятся
Почему же вы там не подняли вопрос о поддержке тех, кого Россия бомбит, детских больниц, стертых городов с лица земли, их матерей?
Мне кажется что вы лично там выступали за эту бойню против украинцев, поддерживая россиян в помощи оккупантам.
[Исправлено: 111, 04.08.2024 - 16:47]
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 15:50
Цитата:
Наши профессора радуются, что их так дешево купили какие то спонсоры?
Так и живем, журналистов покупают с потрохами, чиновников, депутатов.
Получается казахстанцы самые подажные люди на Земле?
На сей раз я, профессор кафедры журналистики и коммуникационного менеджмента КРУ, еду благодаря неожиданно появившемуся российскому спонсору, которому, конечно, безгранично благодарна: моему бюджету недельный вояж в северную российскую столицу обошелся бы более чем в 400 000 тенге
Наши профессора радуются, что их так дешево купили какие то спонсоры?
Так и живем, журналистов покупают с потрохами, чиновников, депутатов.
Получается казахстанцы самые подажные люди на Земле?
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 15:56
Цитата:
Вы хоть думаете что говорите?
В наших Вузах пропагандировать геноцид к украинцам и заставлять подписывать контракты на войну, тем более Героям СВО, это зэкам и педофилам?
Моему сыну там не нужно это вот жалкое зрелище тупоголовых идиотов!
Заключение договора даст возможность приглашать в Костанае авторитетных ученых СПБГУ для чтения лекций и консультаций, обмениваться студентами в рамках
Вы хоть думаете что говорите?
В наших Вузах пропагандировать геноцид к украинцам и заставлять подписывать контракты на войну, тем более Героям СВО, это зэкам и педофилам?
Моему сыну там не нужно это вот жалкое зрелище тупоголовых идиотов!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6330
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 17:39
Цитата:
Разве Россия - ВРАЖДЕБНАЯ нам страна??
Почему бы ей не съездит на этот форум за счёт НЕИЗВЕСТНОГО российского спонсора, если свои не дают: ( обычно в СМИ благодарят и называют ФИО спонсоров за выделенные деньги и почему то именно автор называет его СПОНСОР- ведь спонсор - это тот человек который имеет ВЫГОДУ ( материальную или моральную) от вложения денег в ту или иную сферу- какую выгоду и прибыль он получил от её поездки в Ленинград- вопрос; наверное если деньги выделены БЕЗВОЗМЕДНО, то тут уместно и ПРАВИЛЬНЕЙ будет, НАВЕРНОЕ, написать - такой то НЕОЖИДАННО появившийся российский МЕЦЕНАТ ( а ля Савва Морозов) выделил деньги и далее по тексту).
Интересно: - почему её родной КРУ не выделил денег: - не заложена изначальна в плане учебного плана или тема для этого вуза - НЕ АКТУАЛЬНА и не имеет практического значения ??
111:
, журналистов покупают с потрохами
, журналистов покупают с потрохами
Разве Россия - ВРАЖДЕБНАЯ нам страна??
Почему бы ей не съездит на этот форум за счёт НЕИЗВЕСТНОГО российского спонсора, если свои не дают: ( обычно в СМИ благодарят и называют ФИО спонсоров за выделенные деньги и почему то именно автор называет его СПОНСОР- ведь спонсор - это тот человек который имеет ВЫГОДУ ( материальную или моральную) от вложения денег в ту или иную сферу- какую выгоду и прибыль он получил от её поездки в Ленинград- вопрос; наверное если деньги выделены БЕЗВОЗМЕДНО, то тут уместно и ПРАВИЛЬНЕЙ будет, НАВЕРНОЕ, написать - такой то НЕОЖИДАННО появившийся российский МЕЦЕНАТ ( а ля Савва Морозов) выделил деньги и далее по тексту).
Интересно: - почему её родной КРУ не выделил денег: - не заложена изначальна в плане учебного плана или тема для этого вуза - НЕ АКТУАЛЬНА и не имеет практического значения ??
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 17:46
Цитата:
В той же России, если этот спонсор террорист, да и во всем мире, этот журналист был бы признан сам террористом и сидел в соответствующем месте бы.
Вот и все различие.
И да, я против того, чтобы наших профессоров, журналистрв, чиновников разного ранга покупали с потрохами за 500 ойро.
ACROS:
Почему бы ей не съездит на этот форум за счёт НЕИЗВЕСТНОГО российского спонсора, если
Почему бы ей не съездит на этот форум за счёт НЕИЗВЕСТНОГО российского спонсора, если
В той же России, если этот спонсор террорист, да и во всем мире, этот журналист был бы признан сам террористом и сидел в соответствующем месте бы.
Вот и все различие.
И да, я против того, чтобы наших профессоров, журналистрв, чиновников разного ранга покупали с потрохами за 500 ойро.
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 17:50
Цитата:
Я против того, чтобы зэки и педофилы, которые сейчас работают учителями в школах и рассказывают свои истории детям в детских садах России, учили наших детей тут в Казахстане.
Вон недавно ролик появился, мы русские, и тд и тд, там педофил показан Героем.
Да, потому это не то что враждебная страна, но ничему хорошему нас ее педофилы учителя, как Чикатило, не научат, то есть наших детей
ACROS:
Разве Россия - ВРАЖДЕБНАЯ нам страна??
Разве Россия - ВРАЖДЕБНАЯ нам страна??
Я против того, чтобы зэки и педофилы, которые сейчас работают учителями в школах и рассказывают свои истории детям в детских садах России, учили наших детей тут в Казахстане.
Вон недавно ролик появился, мы русские, и тд и тд, там педофил показан Героем.
Да, потому это не то что враждебная страна, но ничему хорошему нас ее педофилы учителя, как Чикатило, не научат, то есть наших детей
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6330
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 18:03
Цитата:
Они же не у нас и не в наших школах учат, разве не так?
В своей России - они пусть что хотят то и делают:- почему вас это так СИЛЬНО беспокоит ??
Это совсем ЧУЖАЯ нам страна, вернее - ЧУЖОЕ государство и не нам им говорить и указывать - что и как делать.
111:
которые сейчас работают учителями в школах
которые сейчас работают учителями в школах
Они же не у нас и не в наших школах учат, разве не так?
В своей России - они пусть что хотят то и делают:- почему вас это так СИЛЬНО беспокоит ??
Это совсем ЧУЖАЯ нам страна, вернее - ЧУЖОЕ государство и не нам им говорить и указывать - что и как делать.
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 18:15
Цитата:
Она же хочет, чтобы те приезжали к нам и делились их так называемым опытом.
Пока там бардак, нам сюда никого из не надо.
ACROS:
своей России - они пусть что хотят то и делают:- почему вас это так СИЛЬНО беспокоит ?
своей России - они пусть что хотят то и делают:- почему вас это так СИЛЬНО беспокоит ?
Она же хочет, чтобы те приезжали к нам и делились их так называемым опытом.
Пока там бардак, нам сюда никого из не надо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15156
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 18:19
Цитата:
Ой бай. Не гони. Кто хаты им в три дорога сдавал)? Я? Выгода было точно.
111:
Пока там бардак, нам сюда никого из не надо.
Пока там бардак, нам сюда никого из не надо.
Ой бай. Не гони. Кто хаты им в три дорога сдавал)? Я? Выгода было точно.
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 19:37
Цитата:
----Неужели то тебя это только сейчас дошло ???
111:
Так и живем, журналистов покупают с потрохами, чиновников, депутатов.
Так и живем, журналистов покупают с потрохами, чиновников, депутатов.
----Неужели то тебя это только сейчас дошло ???
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 19:37
Цитата:
Не знаю кто.
Учителям зэкам и педофилам?
И кто же это?
Vit:
Кто хаты им в три дорога сдавал)? Я?
Кто хаты им в три дорога сдавал)? Я?
Не знаю кто.
Учителям зэкам и педофилам?
И кто же это?
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 19:39
Цитата:
---А причем тут твой сын ? Ты же вроде в Австрию его отправляешь ?
111:
Моему сыну там не нужно
Моему сыну там не нужно
---А причем тут твой сын ? Ты же вроде в Австрию его отправляешь ?
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 19:43
Цитата:
----Свой садик проверил ?
111:
Я против того, чтобы зэки и педофилы, которые сейчас работают учителями в школах
Я против того, чтобы зэки и педофилы, которые сейчас работают учителями в школах
----Свой садик проверил ?
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 19:44
Цитата:
----Так спроси
111:
Учителям зэкам и педофилам? И кто же это?
Учителям зэкам и педофилам? И кто же это?
----Так спроси
-
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