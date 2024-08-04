Отправлено: - 15:44

Профессор Белгородского университета Андрей Полонский предварил свой доклад выражением чувства благодарности всем, кто помогает, поддерживает словом, делом, средствами белгородцев, которые живут сегодня под обстрелами. Меня спрашивали, как к СВО относятся

[Исправлено: 111, 04.08.2024 - 16:47]

Цитата:Почему же вы там не подняли вопрос о поддержке тех, кого Россия бомбит, детских больниц, стертых городов с лица земли, их матерей?Мне кажется что вы лично там выступали за эту бойню против украинцев, поддерживая россиян в помощи оккупантам.