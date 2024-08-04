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≡ Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49774
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 15:44
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Какие проблемы обсуждались на форуме? Их было множество: использование в медиа-производстве искусственного интеллекта, новые РR-технологии, процессы медиатизации, медиа-критики, медиа-экологии… Всего не перечислить. Говорили и о войне.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39842
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 15:44
#1
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Цитата:
Профессор Белгородского университета Андрей Полонский предварил свой доклад выражением чувства благодарности всем, кто помогает, поддерживает словом, делом, средствами белгородцев, которые живут сегодня под обстрелами. Меня спрашивали, как к СВО относятся


Почему же вы там не подняли вопрос о поддержке тех, кого Россия бомбит, детских больниц, стертых городов с лица земли, их матерей?
Мне кажется что вы лично там выступали за эту бойню против украинцев, поддерживая россиян в помощи оккупантам.

[Исправлено: 111, 04.08.2024 - 16:47]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39842
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 15:50
#2
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Цитата:
На сей раз я, профессор кафедры журналистики и коммуникационного менеджмента КРУ, еду благодаря неожиданно появившемуся российскому спонсору, которому, конечно, безгранично благодарна: моему бюджету недельный вояж в северную российскую столицу обошелся бы более чем в 400 000 тенге


Наши профессора радуются, что их так дешево купили какие то спонсоры?
Так и живем, журналистов покупают с потрохами, чиновников, депутатов.
Получается казахстанцы самые подажные люди на Земле?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39842
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 15:56
#3
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Цитата:
Заключение договора даст возможность приглашать в Костанае авторитетных ученых СПБГУ для чтения лекций и консультаций, обмениваться студентами в рамках


Вы хоть думаете что говорите?
В наших Вузах пропагандировать геноцид к украинцам и заставлять подписывать контракты на войну, тем более Героям СВО, это зэкам и педофилам?
Моему сыну там не нужно это вот жалкое зрелище тупоголовых идиотов!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6328
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 17:39
#4
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Цитата:
111:
, журналистов покупают с потрохами


Разве Россия - ВРАЖДЕБНАЯ нам страна??

Почему бы ей не съездит на этот форум за счёт НЕИЗВЕСТНОГО российского спонсора, если свои не дают: ( обычно в СМИ благодарят и называют ФИО спонсоров за выделенные деньги и почему то именно автор называет его СПОНСОР- ведь спонсор - это тот человек который имеет ВЫГОДУ ( материальную или моральную) от вложения денег в ту или иную сферу- какую выгоду и прибыль он получил от её поездки в Ленинград- вопрос; наверное если деньги выделены БЕЗВОЗМЕДНО, то тут уместно и ПРАВИЛЬНЕЙ будет, НАВЕРНОЕ, написать - такой то НЕОЖИДАННО появившийся российский МЕЦЕНАТ ( а ля Савва Морозов) выделил деньги и далее по тексту).

Интересно: - почему её родной КРУ не выделил денег: - не заложена изначальна в плане учебного плана или тема для этого вуза - НЕ АКТУАЛЬНА и не имеет практического значения ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39842
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 17:46
#5
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Цитата:
ACROS:
Почему бы ей не съездит на этот форум за счёт НЕИЗВЕСТНОГО российского спонсора, если

В той же России, если этот спонсор террорист, да и во всем мире, этот журналист был бы признан сам террористом и сидел в соответствующем месте бы.
Вот и все различие.
И да, я против того, чтобы наших профессоров, журналистрв, чиновников разного ранга покупали с потрохами за 500 ойро.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39842
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 17:50
#6
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Цитата:
ACROS:
Разве Россия - ВРАЖДЕБНАЯ нам страна??

Я против того, чтобы зэки и педофилы, которые сейчас работают учителями в школах и рассказывают свои истории детям в детских садах России, учили наших детей тут в Казахстане.
Вон недавно ролик появился, мы русские, и тд и тд, там педофил показан Героем.
Да, потому это не то что враждебная страна, но ничему хорошему нас ее педофилы учителя, как Чикатило, не научат, то есть наших детей
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6328
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 18:03
#7
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Цитата:
111:
которые сейчас работают учителями в школах


Они же не у нас и не в наших школах учат, разве не так?
В своей России - они пусть что хотят то и делают:- почему вас это так СИЛЬНО беспокоит ??
Это совсем ЧУЖАЯ нам страна, вернее - ЧУЖОЕ государство и не нам им говорить и указывать - что и как делать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39842
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 18:15
#8
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Цитата:
ACROS:
своей России - они пусть что хотят то и делают:- почему вас это так СИЛЬНО беспокоит ?

Она же хочет, чтобы те приезжали к нам и делились их так называемым опытом.
Пока там бардак, нам сюда никого из не надо.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15155
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 18:19
#9
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Цитата:
111:
Пока там бардак, нам сюда никого из не надо.

Ой бай. Не гони. Кто хаты им в три дорога сдавал)? Я? Выгода было точно.
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