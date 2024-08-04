Отправлено: - 18:18

ACROS:

Не повезло денисовцам: - ВОНЯТЬ будет на всю округу.

Цитата:Еще во времена СССР там была мощная Приаятская птицефабрика. Видимо на ее базе хотят создавать. Она находится за поселком и, вроде, никакой сильной вони там не было.