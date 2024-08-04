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≡ Крупнейшую в Костанайской области птицефабрику планируют строить в Денисовском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49774
Крупнейшую в Костанайской области птицефабрику планируют строить в Денисовском районе
Отправлено: 04.08.24 - 16:01
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Стоимость проекта — около 46 млрд тенге. Инициатор его — казахстанская компания «Union Holdings». По словам ее генерального директора Руслана КАКЕНОВА, к реализации будут привлечены канадские специалисты в области птицеводства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39842
Re: Крупнейшую в Костанайской области птицефабрику планируют...
Отправлено: 04.08.24 - 16:01
#1
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Ну в Рудном японские технологии и что?
Там нанимают каких то очень бедных людей на работу и платят порой курицами, которыми они размахивают по городу мешками и продают, пытаясь себе сделать наличку..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6328
Re: Крупнейшую в Костанайской области птицефабрику планируют...
Отправлено: 04.08.24 - 17:44
#2
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Цитата:
111:
Рудном


Не повезло денисовцам: - ВОНЯТЬ будет на всю округу.
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3427
Крупнейшую в Костанайской области птицефабрику планируют строить в Денисовском районе
Отправлено: 04.08.24 - 18:18
#3
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Цитата:
ACROS:
Не повезло денисовцам: - ВОНЯТЬ будет на всю округу.

Еще во времена СССР там была мощная Приаятская птицефабрика. Видимо на ее базе хотят создавать. Она находится за поселком и, вроде, никакой сильной вони там не было.
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