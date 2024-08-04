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≡ "Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49774
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 16:02
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Министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК обратился к выпускникам, которые не смогли получить в этом году образовательный грант. Он призвал абитуриентов не терять надежду и заверил, что возможность получить заветный грант еще есть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39842
Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...
Отправлено: 04.08.24 - 16:02
#1
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Наш получил грант, бесплатно пошел на третий красный диплом.
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
40
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 16:43
#2
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Цитата:
111:
пошел на третий красный диплом.


Какие специальности ?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6328
Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...
Отправлено: 04.08.24 - 17:13
#3
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Зачем столько специалистов и именно с высшим образованием, тем более высшее образование в Казахстане по существу - ДЕГРАДИРОВАННО.
Стране нужны - сварщики, трактористы, водители, токаря, доярки, скотницы, каменщики, плотники и прочие рабочие специальности.
Значит нужно: - возрождать систему СПТУ и ГПТУ, выделяя гранты на обучения именно на эти рабочие специальности и завлекая молодёжь для работы на селе дешёвыми ( под 1-2 %) кредитами и льготным жильём от государства.

Мой первый директор, ещё в 80-х годах прошлого века, при посещении школы всегда говорил двоешникам и троешникам - трактор и база ждут вас.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39842
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 17:15
#4
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Цитата:
simkst:
Какие специальности ?

Что то по компам, вот, прочитал, Вычислительная техника и информационные сети, второй диплом Вычислительная техника и программное обеспечение.
А в универ Байтурсынова пошел тоже как то на такое же по компам.
Как называется еще не знаю
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
40
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 17:24
#5
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Цитата:
111:


опыт работы уже есть ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39842
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 17:32
#6
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Цитата:
simkst:
опыт работы уже есть ?

Он работает между учебой сейчас, в Озате, в этой, не выговариваю блин

КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий "Озат" Управления образования акимата Костанайской области


А сейчас пошел в Байтурсынова Информационные сети, какие то там технологии и робототехника, и то забыл, пока спросил.

[Исправлено: 111, 04.08.2024 - 18:42]
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