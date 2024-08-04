Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...

Отправлено: - 17:13

Зачем столько специалистов и именно с высшим образованием, тем более высшее образование в Казахстане по существу - ДЕГРАДИРОВАННО.

Стране нужны - сварщики, трактористы, водители, токаря, доярки, скотницы, каменщики, плотники и прочие рабочие специальности.

Значит нужно: - возрождать систему СПТУ и ГПТУ, выделяя гранты на обучения именно на эти рабочие специальности и завлекая молодёжь для работы на селе дешёвыми ( под 1-2 %) кредитами и льготным жильём от государства.



Мой первый директор, ещё в 80-х годах прошлого века, при посещении школы всегда говорил двоешникам и троешникам - трактор и база ждут вас.