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≡ Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49772
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 15:44
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Какие проблемы обсуждались на форуме? Их было множество: использование в медиа-производстве искусственного интеллекта, новые РR-технологии, процессы медиатизации, медиа-критики, медиа-экологии… Всего не перечислить. Говорили и о войне.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39834
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 15:44
#1
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Цитата:
Профессор Белгородского университета Андрей Полонский предварил свой доклад выражением чувства благодарности всем, кто помогает, поддерживает словом, делом, средствами белгородцев, которые живут сегодня под обстрелами. Меня спрашивали, как к СВО относятся


Почему же вы там не подняли вопрос о поддержке тех, кого Россия бомбит, детских больниц, стертых городов с лица земли, их матерей?
Мне кажется что вы лично там выступали за эту бойню против украинцев, поддерживая россиян в помощи оккупантам.

[Исправлено: 111, 04.08.2024 - 16:47]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39834
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 15:50
#2
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Цитата:
На сей раз я, профессор кафедры журналистики и коммуникационного менеджмента КРУ, еду благодаря неожиданно появившемуся российскому спонсору, которому, конечно, безгранично благодарна: моему бюджету недельный вояж в северную российскую столицу обошелся бы более чем в 400 000 тенге


Наши профессора радуются, что их так дешево купили какие то спонсоры?
Так и живем, журналистов покупают с потрохами, чиновников, депутатов.
Получается казахстанцы самые подажные люди на Земле?
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