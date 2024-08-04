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≡  Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49770
Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 09:29
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На мой взгляд, в полемике о кинотеатре «Казахстан» в тени остаются два вопроса. Первый: как снос и новостройка скажутся на судьбе сквера? Но мне лично кажется, что куда значимей другой вопрос – о врастании памяти в нашу жизнь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39831
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: За что зацепляться памяти?
Отправлено: 04.08.24 - 09:29
#1
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Цитата:
Прошлое не терпит бесцеремонности, и оно мстит нам за нее настоящим и будущим.

 



Согласен с кинотеатром, но вот только не нужно пафоса, прошлое было в другой стране и мы его сами нарочито профукали, разграбили ту страну и развалили.
Вот теперь оно и мстит и нам и вам получается.
Вы сами же это и сказали в конце.
Так что не стоит удивляться теперь..
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