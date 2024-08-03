Отправлено: - 20:46

Эл-починно:

Это как же изголодать то нужно, при Оль Инклюзив, чтобы ночью такой жор пробрал?

Цитата:В 7 вечера ужин,а в 12 ночи опять кушать хочется,5 часов прошло так что норм.