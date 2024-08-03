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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 781
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 21:51
Цитата:
Эл-починно: просто реально не понимаю, как люди сегодня, с таким мировоззрением вообще что то планировать могут.Ну так они, люди то бишь, этого и не делают. И живут там где этого делать не нужно. А вы к ним пристаете зачем то. Пример вот прям сегодняшний. Прислали в ватсапп рекламу (сама реклама в инстаграме но его у меня нет) об автомобиле. Ну как обычно у нас это бывает всякую х(незначащие факторы)ю про автомобиль рассказали вкратце но цену не назвали. Видимо продаваны дофига верят в себя или просто страдают тяжелой формой мазохизма и им непременно хочется поговорить со мной. Короче звоню. Трубку берет администратор - ля ля тополя- я спрашиваю "сколько стоит?" Она "сейчас соединю с менеджером...ой все менеджеры заняты, они вам перезвонят" 4!!!! Часа я ждал пока они перезвонят...наверное. потому что звонок пропущенный был...один. от них или нет не знаю. Вот так вот в казахстане продают автомобили. А потому что н(зачем)я напрягаться когда можно просто поныть, правительство введет утильсбор, еще-какой-нибудь-сбор, и с этих денег и так называемому производителю и продавану обеспечит зарплату. Понимаете, куликам (это птица такая) нравится жить в болоте зачем вы их на просторы озер и океанов зовете?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 781
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 21:55
Цитата:
Могу вас заверить что когда это произойдет вам уже сие будет без интереса.
Эл-починно:
У меня от одной мысли такой кровь в жилах стынет.
У меня от одной мысли такой кровь в жилах стынет.
Могу вас заверить что когда это произойдет вам уже сие будет без интереса.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 21:59
Цитата:
Спасибо, дорогой форумчанин!
Карачун:
могу вас заверить что когда это произойдет вам уже сие будет без интереса.
могу вас заверить что когда это произойдет вам уже сие будет без интереса.
Спасибо, дорогой форумчанин!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 22:07
Цитата:
У человека, не способного починить вилку у вентилятора - шанс уйти в мир иной гораздо выше
Эл-починно:
Мне вот интересно, ну уйдём мы из жизни, такие как Саба, Добринцеф , Максаф и таноми с Козловым, И что такие как Абайки им завладеют? У меня от одной мысли такой кровь в жилах стынет.
Мне вот интересно, ну уйдём мы из жизни, такие как Саба, Добринцеф , Максаф и таноми с Козловым, И что такие как Абайки им завладеют? У меня от одной мысли такой кровь в жилах стынет.
У человека, не способного починить вилку у вентилятора - шанс уйти в мир иной гораздо выше
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 22:23
Цитата:
Winston Churchill тоже не мог собрать вилку. Но это думаю другой случай!
maxsaf:
У человека, не способного починить вилку у вентилятора - шанс уйти в мир иной гораздо выше
У человека, не способного починить вилку у вентилятора - шанс уйти в мир иной гораздо выше
Winston Churchill тоже не мог собрать вилку. Но это думаю другой случай!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39830
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 22:59
Цитата:
Хм.
Вопрос из разряда какого то сумасшествия.
То есть у тебя кровь стынет от каких то малознакомых и незнакомых людей и что будет с ними, но тебе плевать на то, что будет с сыном, с внуками, с близкими и тд..
Это нечто..
Эл-починно:
Мне вот интересно, ну уйдём мы из жизни, такие как Саба, Добринцеф , Максаф и таноми с Козловым, И что такие как Абайки им завладеют? У меня от одной мысли такой кровь в жилах стынет.
Мне вот интересно, ну уйдём мы из жизни, такие как Саба, Добринцеф , Максаф и таноми с Козловым, И что такие как Абайки им завладеют? У меня от одной мысли такой кровь в жилах стынет.
Хм.
Вопрос из разряда какого то сумасшествия.
То есть у тебя кровь стынет от каких то малознакомых и незнакомых людей и что будет с ними, но тебе плевать на то, что будет с сыном, с внуками, с близкими и тд..
Это нечто..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 22:59
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 23:11
Цитата:
Это только в твоём подсознании! Вылечишь себя - спасёшь окружающих.
111:
Хм. Вопрос из разряда какого то сумасшествия.
Хм. Вопрос из разряда какого то сумасшествия.
Это только в твоём подсознании! Вылечишь себя - спасёшь окружающих.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 23:14
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 23:26
Цитата:
abaika95:----Это нормально для любого нормального человека , который планирует жизнь хотя бы на неделю вперед
что закупаться заранее потомучто магазы по выходным закрыты это зачепись и круто)))) Нет не круто Это дебилизм для любого нормального человека
что закупаться заранее потомучто магазы по выходным закрыты это зачепись и круто)))) Нет не круто Это дебилизм для любого нормального человека
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 23:37
Цитата:
----Опять , или снова всё перевернул - речь про родственников в комменте вообще не идёт , от слова ---совсем !
111:
но тебе плевать на то, что будет с сыном, с внуками, с близкими
но тебе плевать на то, что будет с сыном, с внуками, с близкими
----Опять , или снова всё перевернул - речь про родственников в комменте вообще не идёт , от слова ---совсем !
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 23:40
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 23:44
Цитата:
----Господи , кому вы это ??? Там уже всё - лечению не подлежит , и исцеление , даже хирургическим путем ----невозможно .
Эл-починно:
Вылечишь себя - спасёшь окружающих.
Вылечишь себя - спасёшь окружающих.
----Господи , кому вы это ??? Там уже всё - лечению не подлежит , и исцеление , даже хирургическим путем ----невозможно .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 23:53
Цитата:
-----Ты вообще смысл коммента понял ?
111:
кровь стынет от
кровь стынет от
-----Ты вообще смысл коммента понял ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 00:04
Цитата:
---Осторожно , от этого и помереть можно
111:
кровь стынет
кровь стынет
---Осторожно , от этого и помереть можно
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