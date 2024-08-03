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≡ Олимпиада-2024. Еще одна награда у Казахстана и шестые места в двух видах программы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49769
Олимпиада-2024. Еще одна награда у Казахстана и шестые места в двух видах программы
Отправлено: 03.08.24 - 21:58
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После первых двух дней розыгрышей наград на Олимпиаде в Париже в копилке Казахстана было три медали. Следующую медаль пришлось ждать пять дней. Правда, пока неизвестна, какого она будет достоинства.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1362
Re: Олимпиада-2024. Еще одна награда у Казахстана и шестые места...
Отправлено: 03.08.24 - 21:58
#1
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Автор, покажите таблицу медалей. Спасибо
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10753
Олимпиада-2024. Еще одна награда у Казахстана и шестые места в двух видах программы
Отправлено: 03.08.24 - 22:08
#2
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---Курбанов - 2ое место , гимнастика , конь .
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