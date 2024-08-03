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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
781
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 21:51
#9691
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Цитата:
Эл-починно: просто реально не понимаю, как люди сегодня, с таким мировоззрением вообще что то планировать могут.
Ну так они, люди то бишь, этого и не делают. И живут там где этого делать не нужно. А вы к ним пристаете зачем то. Пример вот прям сегодняшний. Прислали в ватсапп рекламу (сама реклама в инстаграме но его у меня нет) об автомобиле. Ну как обычно у нас это бывает всякую х(незначащие факторы)ю про автомобиль рассказали вкратце но цену не назвали. Видимо продаваны дофига верят в себя или просто страдают тяжелой формой мазохизма и им непременно хочется поговорить со мной. Короче звоню. Трубку берет администратор - ля ля тополя- я спрашиваю "сколько стоит?" Она "сейчас соединю с менеджером...ой все менеджеры заняты, они вам перезвонят" 4!!!! Часа я ждал пока они перезвонят...наверное. потому что звонок пропущенный был...один. от них или нет не знаю. Вот так вот в казахстане продают автомобили. А потому что н(зачем)я напрягаться когда можно просто поныть, правительство введет утильсбор, еще-какой-нибудь-сбор, и с этих денег и так называемому производителю и продавану обеспечит зарплату. Понимаете, куликам (это птица такая) нравится жить в болоте зачем вы их на просторы озер и океанов зовете?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
781
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 21:55
#9692
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Цитата:
Эл-починно:
У меня от одной мысли такой кровь в жилах стынет.

Могу вас заверить что когда это произойдет вам уже сие будет без интереса.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3369
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 21:59
#9693
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Цитата:
Карачун:
могу вас заверить что когда это произойдет вам уже сие будет без интереса.

Спасибо, дорогой форумчанин! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 22:07
#9694
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Цитата:
Эл-починно:
Мне вот интересно, ну уйдём мы из жизни, такие как Саба, Добринцеф , Максаф и таноми с Козловым, И что такие как Абайки им завладеют? У меня от одной мысли такой кровь в жилах стынет.

У человека, не способного починить вилку у вентилятора - шанс уйти в мир иной гораздо выше :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3369
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 22:23
#9695
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Цитата:
maxsaf:
У человека, не способного починить вилку у вентилятора - шанс уйти в мир иной гораздо выше

Winston Churchill тоже не мог собрать вилку. Но это думаю другой случай! :lol:
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