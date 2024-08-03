Отправлено: - 21:51

Эл-починно: просто реально не понимаю, как люди сегодня, с таким мировоззрением вообще что то планировать могут.

Цитата:Ну так они, люди то бишь, этого и не делают. И живут там где этого делать не нужно. А вы к ним пристаете зачем то. Пример вот прям сегодняшний. Прислали в ватсапп рекламу (сама реклама в инстаграме но его у меня нет) об автомобиле. Ну как обычно у нас это бывает всякую х(незначащие факторы)ю про автомобиль рассказали вкратце но цену не назвали. Видимо продаваны дофига верят в себя или просто страдают тяжелой формой мазохизма и им непременно хочется поговорить со мной. Короче звоню. Трубку берет администратор - ля ля тополя- я спрашиваю "сколько стоит?" Она "сейчас соединю с менеджером...ой все менеджеры заняты, они вам перезвонят" 4!!!! Часа я ждал пока они перезвонят...наверное. потому что звонок пропущенный был...один. от них или нет не знаю. Вот так вот в казахстане продают автомобили. А потому что н(зачем)я напрягаться когда можно просто поныть, правительство введет утильсбор, еще-какой-нибудь-сбор, и с этих денег и так называемому производителю и продавану обеспечит зарплату. Понимаете, куликам (это птица такая) нравится жить в болоте зачем вы их на просторы озер и океанов зовете?