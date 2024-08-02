Отправлено: - 12:45

saba:

мнение такое отношения между людьми, вопрос сугубо интимный

saba:

выставлен напоказ различными парадами и страстной борьбой за права

Цитата:Ваше мнение могло бы иметь место, если бы общество действительно игнорировало существование ЛГБТИК-людей. Но при нынешнем уровне агрессии и непринятия, такой вариант обречен.Цитата:У таких мероприятий разные цели. Что означает борьба за права? К примеру, живут активистки "Феминиты" вдвоем. Де-факто это гражданский брак. Зарегистрировать отношения официально нельзя. Допустим, одна из них попала в больницу или скончалась после 40 лет совместной жизни. И вот тут начинается поражение в правах - наследство не оформишь, в палату тебя как супруга не пустят. То есть борьба за права происходит потому, что изначально ЛГБТИК-люди не имеют равных возможностей. Я уже молчу о том, что даже закрытые сообщества ЛГБТИК, те же клубы куда можно попасть только по пропускам, также подвергаются нападениям, их посетителей избивают. А полиция игнорирует такие случаи. А в случае петиции и вовсе делает геев не жертвами, а виновниками преступлений.Зачем проводят парады? Не для того, чтобы в очередной раз побесить оппонентов. Это попытка помочь друг другу. Зачастую представители ЛГБТИК боятся признаться в том, что они такие, какие есть, опасаясь негативных последствий. Никто не хочет быть отщепенцем. А парады направлены на то, чтобы показать, что он не один, что быть геем или лесбиянкой не преступление.