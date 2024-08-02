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"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49769
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 02.08.24 - 18:06
Итог заседания - Министерство культуры и информации РК частично поддержит петицию. Что именно это означает, пока не ясно. После заседания противники петиции провели пресс-конференцию.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5482
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 12:09
Цитата:
99 процентов всех скандальных видео выставляют сами участники, а потом возмущаются и делают невинные глазки," не знаю как это в сеть попало". Я думаю у Марика и Абайки ума хватает, чтобы так не делать!
Vit:
происходит
происходит
99 процентов всех скандальных видео выставляют сами участники, а потом возмущаются и делают невинные глазки," не знаю как это в сеть попало". Я думаю у Марика и Абайки ума хватает, чтобы так не делать!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.01.19
- Сообщений:
- 76
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 03.08.24 - 12:45
Цитата:
Ваше мнение могло бы иметь место, если бы общество действительно игнорировало существование ЛГБТИК-людей. Но при нынешнем уровне агрессии и непринятия, такой вариант обречен.
Цитата:
У таких мероприятий разные цели. Что означает борьба за права? К примеру, живут активистки "Феминиты" вдвоем. Де-факто это гражданский брак. Зарегистрировать отношения официально нельзя. Допустим, одна из них попала в больницу или скончалась после 40 лет совместной жизни. И вот тут начинается поражение в правах - наследство не оформишь, в палату тебя как супруга не пустят. То есть борьба за права происходит потому, что изначально ЛГБТИК-люди не имеют равных возможностей. Я уже молчу о том, что даже закрытые сообщества ЛГБТИК, те же клубы куда можно попасть только по пропускам, также подвергаются нападениям, их посетителей избивают. А полиция игнорирует такие случаи. А в случае петиции и вовсе делает геев не жертвами, а виновниками преступлений.
Зачем проводят парады? Не для того, чтобы в очередной раз побесить оппонентов. Это попытка помочь друг другу. Зачастую представители ЛГБТИК боятся признаться в том, что они такие, какие есть, опасаясь негативных последствий. Никто не хочет быть отщепенцем. А парады направлены на то, чтобы показать, что он не один, что быть геем или лесбиянкой не преступление.
saba:
мнение такое отношения между людьми, вопрос сугубо интимный
мнение такое отношения между людьми, вопрос сугубо интимный
Ваше мнение могло бы иметь место, если бы общество действительно игнорировало существование ЛГБТИК-людей. Но при нынешнем уровне агрессии и непринятия, такой вариант обречен.
Цитата:
saba:
выставлен напоказ различными парадами и страстной борьбой за права
выставлен напоказ различными парадами и страстной борьбой за права
У таких мероприятий разные цели. Что означает борьба за права? К примеру, живут активистки "Феминиты" вдвоем. Де-факто это гражданский брак. Зарегистрировать отношения официально нельзя. Допустим, одна из них попала в больницу или скончалась после 40 лет совместной жизни. И вот тут начинается поражение в правах - наследство не оформишь, в палату тебя как супруга не пустят. То есть борьба за права происходит потому, что изначально ЛГБТИК-люди не имеют равных возможностей. Я уже молчу о том, что даже закрытые сообщества ЛГБТИК, те же клубы куда можно попасть только по пропускам, также подвергаются нападениям, их посетителей избивают. А полиция игнорирует такие случаи. А в случае петиции и вовсе делает геев не жертвами, а виновниками преступлений.
Зачем проводят парады? Не для того, чтобы в очередной раз побесить оппонентов. Это попытка помочь друг другу. Зачастую представители ЛГБТИК боятся признаться в том, что они такие, какие есть, опасаясь негативных последствий. Никто не хочет быть отщепенцем. А парады направлены на то, чтобы показать, что он не один, что быть геем или лесбиянкой не преступление.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15153
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 12:49
Цитата:
Добрый земледелец:Ага. А потом пидофилы о своих правах закричат. Это только начало разрушение общество. (по сути стадо) дай волю все перевернут с ног на голову.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 781
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 13:33
Цитата:
Было в рудном некогда рок-кафе, и был среди постоянных посетителей один "модный". Из постоянных тусовщиков никто его не задирал и не подначивал, показательно носы не морщил, а когда залетные начинали ему что-то рассказывать за скрепы, охрана очень качественно объясняла, путем крепкого массажа печени, что он самый обычный человек. И знаете, люди достаточно быстро усваивали что таки да, обычный гражданин.
Добрый земледелец:Вот собственно то, о чем я и говорил. Заранее подумать не хватает о том как это все будет выглядеть в различных случаях и предпринять предупредительные меры. И хотят они не равноправия а особо трепетного отношения к себе. Че там? Бьют? Так научитесь защищаться. Вся подобная шушера нападает на заведомо слабых и очччень боится реальной силы. От подобных нападений не защищен ни один косматый полусогнутый дрищ будь он хоть трижды натуралом. Просто потому что он задохлик и не может дать отпор.
- наследство не оформишь
- наследство не оформишь
Было в рудном некогда рок-кафе, и был среди постоянных посетителей один "модный". Из постоянных тусовщиков никто его не задирал и не подначивал, показательно носы не морщил, а когда залетные начинали ему что-то рассказывать за скрепы, охрана очень качественно объясняла, путем крепкого массажа печени, что он самый обычный человек. И знаете, люди достаточно быстро усваивали что таки да, обычный гражданин.
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 21:06
Цитата:
Вот именно, этот момент очень важный - кто там дальше начнет качать права.
Vit:
Ага. А потом пидофилы о своих правах закричат. Это только начало разрушение общество. (по сути стадо) дай волю все перевернут с ног на голову.
Ага. А потом пидофилы о своих правах закричат. Это только начало разрушение общество. (по сути стадо) дай волю все перевернут с ног на голову.
Вот именно, этот момент очень важный - кто там дальше начнет качать права.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3368
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 21:17
Не нужно путать сексуальную ориентацию с психическими заболеваниями. Тут и таноми и сабыр правы.
Ориентацию нельзя купить. Но если геи и лесбиянки, любят друг друга, то это должно быть легализировано. Педофилия остаётся правонарушением.
Защита детей, на первом месте. А кем они потом решат быть? Выбор за ними.
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 22:18]
Ориентацию нельзя купить. Но если геи и лесбиянки, любят друг друга, то это должно быть легализировано. Педофилия остаётся правонарушением.
Защита детей, на первом месте. А кем они потом решат быть? Выбор за ними.
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 22:18]
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 21:29
Цитата:
Это так в западном мире. В восточном - в точности до наоборот. В раю девственниц обещают, замуж выдают рано, педофилия по западным меркам - на востоке - норма.
Эл-починно:
Но если геи и лесбиянки, любят друг друга, то это должно быть легализировано. Педофилия остаётся правонарушением. Защита детей, на первом месте. А кем они потом решат быть? Выбор за ними.
Но если геи и лесбиянки, любят друг друга, то это должно быть легализировано. Педофилия остаётся правонарушением. Защита детей, на первом месте. А кем они потом решат быть? Выбор за ними.
Это так в западном мире. В восточном - в точности до наоборот. В раю девственниц обещают, замуж выдают рано, педофилия по западным меркам - на востоке - норма.
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