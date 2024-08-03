Отправлено: - 19:20

Эл-починно:

Не надоело бред нести? Взрослый человек вроде

Эл-починно:

Но лично меня это не беспокоит. Вот Абайка походу помрёт, без пива магазинного, жаба задушит в бар сходить!

Vit:

Так, пиво я не пью. Марик закрой 6лаза))

Цитата:Так за что купил за то продаюФорумы немецкие читаю вотЦитата:Вроде как выбор должен бытьНе хочешь в бар иди в магазин купи пива и дома сидиЯ не шибко любитель по барам ходить если дома комфортнееНо немцев получаются лишают выбораВ выходные иди в бар чтобы пива попитьДома не получится так как магазы закрытыМаразм? Цитата:Это электрону фотку не показывай этуУ них ща все магазы закрыты)