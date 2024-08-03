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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 16:06
Цитата:
Ну хоть немного видно, что ты не только поляк, а еще и патриот России
Vit:
Ехал, ехал и
Ехал, ехал и
Ну хоть немного видно, что ты не только поляк, а еще и патриот России
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 17:28
Цитата:
[/img]
111:Ах какая вкусная польская малинка) ням, ням. Это вам не дачи в костанае убивать и пенсов с трассы выгонять. . [img]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16505
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 19:20
Цитата:
Так за что купил за то продаю
Форумы немецкие читаю вот
Цитата:
Вроде как выбор должен быть
Не хочешь в бар иди в магазин купи пива и дома сиди
Я не шибко любитель по барам ходить если дома комфортнее
Но немцев получаются лишают выбора
В выходные иди в бар чтобы пива попить
Дома не получится так как магазы закрыты
Маразм? Цитата:
Это электрону фотку не показывай эту
У них ща все магазы закрыты)
Эл-починно:
Не надоело бред нести? Взрослый человек вроде
Не надоело бред нести? Взрослый человек вроде
Так за что купил за то продаю
Форумы немецкие читаю вот
Цитата:
Эл-починно:
Но лично меня это не беспокоит. Вот Абайка походу помрёт, без пива магазинного, жаба задушит в бар сходить!
Но лично меня это не беспокоит. Вот Абайка походу помрёт, без пива магазинного, жаба задушит в бар сходить!
Вроде как выбор должен быть
Не хочешь в бар иди в магазин купи пива и дома сиди
Я не шибко любитель по барам ходить если дома комфортнее
Но немцев получаются лишают выбора
В выходные иди в бар чтобы пива попить
Дома не получится так как магазы закрыты
Маразм? Цитата:
Vit:
Так, пиво я не пью. Марик закрой 6лаза))
Так, пиво я не пью. Марик закрой 6лаза))
Это электрону фотку не показывай эту
У них ща все магазы закрыты)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 19:32
Цитата:
Да ну, бредятина полнейшая.
Она хранится несколько месяцев, на второй день не дает сок, не портится .
Мы такую пластмассину, хоть и красивую не берем от слова вообще и сторонимся ее
Vit:
Ах какая вкусная польская малинка) ням, ням
Ах какая вкусная польская малинка) ням, ням
Да ну, бредятина полнейшая.
Она хранится несколько месяцев, на второй день не дает сок, не портится .
Мы такую пластмассину, хоть и красивую не берем от слова вообще и сторонимся ее
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 19:38
Да и живая малина, плесенью покрывается за считанные дни, а травить себя пластиком, немного странно, если есть выбор.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 19:43
Цитата:
у вас может уже и закрыты, у нас до 22.00 открыты.
abaika95:
Это электрону фотку не показывай эту У них ща все магазы закрыты)
Это электрону фотку не показывай эту У них ща все магазы закрыты)
у вас может уже и закрыты, у нас до 22.00 открыты.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 19:44
Цитата:
А они и есть, я же хомо сапиенс, не животное. могу и заранее, что мне нужно закупить.
abaika95:
Вроде как выбор должен быть
Вроде как выбор должен быть
А они и есть, я же хомо сапиенс, не животное. могу и заранее, что мне нужно закупить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 19:46
Цитата:
Всё норм. Русский найдёт магаз и после 22 или. Если че я кассиру так и скажу, провожу эксперемент. Называется Абайка - сан.
Эл-починно:
Всё норм. Русский найдёт магаз и после 22 или. Если че я кассиру так и скажу, провожу эксперемент. Называется Абайка - сан.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 19:51
Цитата:
Да конечно норм, просто весело доказывать, что жизнь и на другой стороне планеты есть, но она (жизнь) другая. Он там главное три раза был, только зачем, так наверное и не понял?
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 20:54]
Vit:
Всё норм.
Всё норм.
Да конечно норм, просто весело доказывать, что жизнь и на другой стороне планеты есть, но она (жизнь) другая. Он там главное три раза был, только зачем, так наверное и не понял?
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 20:54]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16505
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 20:11
Цитата:
Как? Выходные же)
Люди должны отдыхать разве нет?Цитата:
Первый раз слышу чтобы животное закупалось в магазах)
Странный пример))
Вообще поразительная смехота
Ну ладно бы сказал что да дебилизм что магазины по выходным не работают
Это не удобно но чтож сделаешь такие правила тут))
Нет надо выкручиваться как Лебедев у дудя и доказывать что закупаться заранее потомучто магазы по выходным закрыты это зачепись и круто))))
Нет не круто
Это дебилизм для любого нормального человека
Эл-починно:
у вас может уже и закрыты, у нас до 22.00 открыты
у вас может уже и закрыты, у нас до 22.00 открыты
Как? Выходные же)
Люди должны отдыхать разве нет?Цитата:
Эл-починно:
А они и есть, я же хомо сапиенс, не животное. могу и заранее, что мне нужно закупить.
А они и есть, я же хомо сапиенс, не животное. могу и заранее, что мне нужно закупить.
Первый раз слышу чтобы животное закупалось в магазах)
Странный пример))
Вообще поразительная смехота
Ну ладно бы сказал что да дебилизм что магазины по выходным не работают
Это не удобно но чтож сделаешь такие правила тут))
Нет надо выкручиваться как Лебедев у дудя и доказывать что закупаться заранее потомучто магазы по выходным закрыты это зачепись и круто))))
Нет не круто
Это дебилизм для любого нормального человека
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16505
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 20:14
Цитата:
Зачем искать если они у нас до 23:00 работают практически все
И есть кто до 1 ночи и круглосуточные даже.
Электрон вон считает что это антицивлизовано ходить в магазин в 3 ночи))
А закупаться заранее всем вплоть до бутылки пива это кабздец какая цивилизация))
Vit:
Русский найдёт магаз и после 22 или
Русский найдёт магаз и после 22 или
Зачем искать если они у нас до 23:00 работают практически все
И есть кто до 1 ночи и круглосуточные даже.
Электрон вон считает что это антицивлизовано ходить в магазин в 3 ночи))
А закупаться заранее всем вплоть до бутылки пива это кабздец какая цивилизация))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16505
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 20:17
Большой Лебовски фильм Коэнов
Чувак в 2 ночи зашёл в мини маркет за молоком чтобы сделать любимый коктейль "белый русский"
Вот захотелось ему
По мнению немцев это капец какое варварство)))
Чувак в 2 ночи зашёл в мини маркет за молоком чтобы сделать любимый коктейль "белый русский"
Вот захотелось ему
По мнению немцев это капец какое варварство)))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 20:23
Цитата:
Суббота - не воскресенье. Для особо одарённых. Цитата:
Да взаимно, от тебя и узнал, что такое возможно. Цитата:
Ты не путай свою "цифилизацию" с человеческой.
Какой нормальный человек пойдёт в три часа ночи в магазин, разве что Абайка. Остальные люди спят или на дежурстве.
abaika95:
Как? Выходные же)
Как? Выходные же)
Суббота - не воскресенье. Для особо одарённых. Цитата:
abaika95:
Первый раз слышу чтобы животное закупалось в магазах) Странный пример))
Первый раз слышу чтобы животное закупалось в магазах) Странный пример))
Да взаимно, от тебя и узнал, что такое возможно. Цитата:
abaika95:
Электрон вон считает что это антицивлизовано ходить в магазин в 3 ночи))
Электрон вон считает что это антицивлизовано ходить в магазин в 3 ночи))
Ты не путай свою "цифилизацию" с человеческой.
Какой нормальный человек пойдёт в три часа ночи в магазин, разве что Абайка. Остальные люди спят или на дежурстве.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 20:44
Цитата:
Действительно. Абайка выставляет как преимущество возможность купить бухло и нажраться в три часа ночи. Клиника.
Эл-починно:
Ты не путай свою "цифилизацию" с человеческой. Какой нормальный человек пойдёт в три часа ночи в магазин, разве что Абайка. Остальные люди спят или на дежурстве.
Ты не путай свою "цифилизацию" с человеческой. Какой нормальный человек пойдёт в три часа ночи в магазин, разве что Абайка. Остальные люди спят или на дежурстве.
Действительно. Абайка выставляет как преимущество возможность купить бухло и нажраться в три часа ночи. Клиника.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 21:05
Мне вот интересно, ну уйдём мы из жизни, такие как Саба, Добринцеф , Максаф и таноми с Козловым, И что такие как Абайки им завладеют? У меня от одной мысли такой кровь в жилах стынет.
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 22:08]
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 22:08]
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