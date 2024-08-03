Отправлено: - 19:12

Тот самый:

Периодически проскакивают новости о нападениях. У меня очень слабый желудок, поэтому в Египет вообще не тянет, но зимой (!) и ради их моря рискнул бы.

[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 20:19]

Цитата:Я за последние 12-ть лет там раз 15-ть был, акул не видел не разу. Вот насчёт желудочно-кишечного тракта, да это распространено в Египте. Но есть медикамент - Антинал, антибиотик только для бактерий желудка. Но тоже надоедает, постоянно с проблемами отпуск проводить. А так да, были впечатляющие моменты, когда дельфины с нами просто играли, и когда выезжали в Сафагу, к кораллам. Подводный мир там прекрасен - однозначно.ПС - И да, не ешьте там овощи и фрукты сырыми и (или) помытыми), всё только варенное употреблять можно. Под душем желательно воду не глотать, а то эффект будет близок!Как и для чистки зубов, воду лучше не кипятить, а просто питьевую из бутылки использовать.