В чем сила египетская? Семейный отдых в Шарм-аль-Шейхе оказался бюджетным и противоречивым
Отправлено: 03.08.24 - 12:09
Долгожданный отпуск в конце июня - начале июля я провел на пляже Египта. Впервые выбрался вместе с семьей на отдых за пределы СНГ. Египет привлекал нас безвизом, морем и отличным от нас колоритом. И он не подвел, оставив самые противоречивые впечатления - бедной, но очень красивой африканской страны. Читать новость
Я бы ещё мог понять такую статью если бы она вышла в начале нулевых Ну типа журналист газеты съездил в Египет и щас нам расскажет как там А мы послушаем потомучто не были нигде))
Ну камон 2024 год на дворе Каждый второй если не был в Египте то был в Турции или ещё дальше Кто не был десять раз уже посмотрел обзоры в Ютюбе К чему нам эти путевые заметки ДК Крылова?)) Это всё к тому же вопросу о "деревенском уровне" То парикмахеры из Румынии делятся с нами историями из жизни то вот поездка в Египет становится причиной описания большой статьи на тему)))
А что там по акулам в открытом море и возле берега? Периодически проскакивают новости о нападениях. У меня очень слабый желудок, поэтому в Египет вообще не тянет, но зимой (!) и ради их моря рискнул бы.
Цитата:
abaika95: К чему нам эти путевые заметки ДК Крылова?
Vit: А то спрашиваю как там в Египте пирамиды? Соседи, а мы там не были а только на море. На пирамиды аж стоит 100 евро билет. Тьфу на вас. Нахрен тогда было ехать.
Представь что приехал отдыхать,море солнце,хороший отель вкусная еда и тут тебе говорят ,а поехали в Аркалык на автобусе сгоняем там в степи гора есть, посмотрим и во ты в встаёшь в 4 утра ,потому что в 5 выезжает автобус, потом 8 часов с будуна, пилишь на этом автобусе по египетской пустыне,вспоминая ,что в отеле сейчас обед макароны дают,а на пляже в баре можно было рюмочку рома пропустить,становиться грустно ,но отступать уже некуда,потом приезжаешь уставший и замученный ,пирамиды уже нафик не нужны,но это ещё не всё ведь впереди 8 часов обратного пути
Тот самый: Периодически проскакивают новости о нападениях. У меня очень слабый желудок, поэтому в Египет вообще не тянет, но зимой (!) и ради их моря рискнул бы.
Я за последние 12-ть лет там раз 15-ть был, акул не видел не разу. Вот насчёт желудочно-кишечного тракта, да это распространено в Египте. Но есть медикамент - Антинал, антибиотик только для бактерий желудка. Но тоже надоедает, постоянно с проблемами отпуск проводить. А так да, были впечатляющие моменты, когда дельфины с нами просто играли, и когда выезжали в Сафагу, к кораллам. Подводный мир там прекрасен - однозначно.
ПС - И да, не ешьте там овощи и фрукты сырыми и (или) помытыми), всё только варенное употреблять можно. Под душем желательно воду не глотать, а то эффект будет близок! Как и для чистки зубов, воду лучше не кипятить, а просто питьевую из бутылки использовать.
У нас на территории между обедами всегда можно было перекусить пицей,гамбургером,запечёнными крылышками и картошкой фри,алкоголь бесплатный весь день,но вот ночью найти еду действительно проблема,после 12 ночи на улице запросто можно купить чемодан,а вот найти какой либо самый примитивный перекус не так то просто,однако добрые люди есть везде,меня например угостил лепёшкой торговец египтянен.
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