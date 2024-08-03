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≡ Скоротечно, но очень массово - Лёт хлебной жужелицы лишил костанайцев покоя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49768
Скоротечно, но очень массово - Лёт хлебной жужелицы лишил костанайцев покоя
Отправлено: 03.08.24 - 14:04
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С самого начала августа по ночам возле фонарей можно наблюдать феерическое мельтешение насекомых, а по утрам асфальт усеян тёмными полуторасантиметровыми жуками. Естественно, у горожан возник вопрос, а кто это такие?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5482
Re: Скоротечно, но очень массово - Лёт хлебной жужелицы лишил...
Отправлено: 03.08.24 - 14:04
#1
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Спасибо Елена за дельный , практический совет, обязательно воспользуюсь!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1361
Re: Скоротечно, но очень массово - Лёт хлебной жужелицы лишил...
Отправлено: 03.08.24 - 14:27
#2
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у наших мрэтов какой фототаксис??? :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3453
Re: Скоротечно, но очень массово - Лёт хлебной жужелицы лишил...
Отправлено: 03.08.24 - 14:31
#3
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Цитата:
saba:
Лет 10-12 тому назад подобный

Точнее летом 2008 года
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1361
Re: Скоротечно, но очень массово - Лёт хлебной жужелицы лишил...
Отправлено: 03.08.24 - 17:19
#4
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у нас 3 недели назад всё было усыпано улитками, особенно после ночных дождей. Елена, сможете прояснить?
спасибо
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