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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49768
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 15:16
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Судебное дело о конфликте между водителем такси и пассажирами получило неожиданный резонанс. Этот как бы бытовой спор определился прокурором и судьей как межнациональная рознь, ее разжигание относится к тяжелой статье. Интересное и своевременное напоминание. У нас было немало подобных инцидентов, но до суда дело не доходило, а зря.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1361
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 14:42
#75
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Цитата:
еб****во

нарко-кот, будьте добры еще буковку добавить. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16500
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 15:04
#76
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Цитата:
Эл-починно:
Мы не много отклоняемся от темы.

Почему?
Вопрос автор поднял о том что нас американцы и западный мир развращают и провоцируют
Я прямо показываю что такой фигне как в германии нам и самим не надо)
Цитата:
Эл-починно:
Я конечно понимаю, что не каждому дано знать, что молоко есть и долгохранящееся, а хлеб и булочки с разными другими вкусностями

Долгохронящеесе молоко и хлеб это уже сухпай почти как в армии
А свежее нельзя купить в выходные получается?)
Цитата:
Эл-починно:
я и в булочной могу купить, они работают и по воскресеньям

Фууух ну хоть что-то работает)
Вопрос а почему? Им что отдыхать не нужно как магазинам?
Цитата:
Эл-починно:
Да и в крайнем случае сам испечь. Закинул всё что нужно в автомат, кнопку нажал, через полтора-два часа хлебушек свежеиспечённый

Можно и картошку самому выращивать и огурцы
Мясо и курочку
Жить в колхозе
Зачем магазины? Цивилизация жеж)))
Цитата:
Эл-починно:
, с таким мировоззрением вообще что то планировать могут.

Ну немцам виднее конечно

Чтобы на выходные покушать нужно это запланировать в понедельник))
И покакать тоже лучше по плану
Вот с поездами не увязочка)
Никак не запланируешь)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16500
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 15:05
#77
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Цитата:
electro:
нарко-кот, будьте добры еще буковку добавить.

А без буковки непонятно наркоэлектро?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3356
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 15:08
#78
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Цитата:
abaika95:
Я прямо показываю что такой фигне как в германии нам и самим не надо)

Ну не надо и не надо, сказал человек никогда не живший в Германии.
На остальной помойкин-бред, даже отвечать не охота.
Как говорил мой дядя - дурака учить, только портить! :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16500
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 15:19
#79
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Цитата:
Эл-починно:
Ну не надо и не надо, сказал человек никогда не живший в Германии.

Был три раза
Серость и посредственность Цитата:
Эл-починно:
Как говорил мой дядя - дурака учить, только портить

Это он тебе говорил?))
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3356
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 15:23
#80
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Цитата:
abaika95:
Был три раза

Блин, ну как некоторым объяснить, что был и жил - не синонимы! Я тоже много где был. Но жил, в СССР, в Казахстане, России и Германии.Цитата:
abaika95:
Это он тебе говорил?))

Да, про таких как ты! :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6324
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 16:14
#81
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Цитата:
maxsaf:
как-то по другому отреагировал?


И на вас ( автор тоже как бы уехал) и на тов. Денисова - он реагирует ОДИНАКОВО- ни одного положительного слова.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6324
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 16:19
#82
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Цитата:
Эл-починно:
интернет да и всё остальное, было всегда, как в Европе, ну или в худшем случае, как в России.


Какая Европа, какая отсталая, немытая Россия, о чём вы- мы (если верить министрам) обогнали по качеству связи пятую экономику мира, да ещё прямо в их технологичной столице- Токио.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6324
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 16:31
#83
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Цитата:
abaika95:
не покакать вечером))


Пусть копают яму за домом- типа удобства на улице и смывать, значить шуметь не надо будет.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1361
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 17:02
#84
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нарко-кот, с чего ты взял, что я наркоэлектро?
у меня видишь, какая картинка. Я космос.
а на твоей картинке-физиономии видно, что ты куришь, причем по текстам, всё подряд. отсюда и кот-наркот.
буковку то добавь...ну очччень интересно
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