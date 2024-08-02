Отправлено: - 15:04

Эл-починно:

Мы не много отклоняемся от темы.

Эл-починно:

Я конечно понимаю, что не каждому дано знать, что молоко есть и долгохранящееся, а хлеб и булочки с разными другими вкусностями

Эл-починно:

я и в булочной могу купить, они работают и по воскресеньям

Эл-починно:

Да и в крайнем случае сам испечь. Закинул всё что нужно в автомат, кнопку нажал, через полтора-два часа хлебушек свежеиспечённый

Эл-починно:

, с таким мировоззрением вообще что то планировать могут.

Цитата:Почему?Вопрос автор поднял о том что нас американцы и западный мир развращают и провоцируютЯ прямо показываю что такой фигне как в германии нам и самим не надо)Цитата:Долгохронящеесе молоко и хлеб это уже сухпай почти как в армииА свежее нельзя купить в выходные получается?)Цитата:Фууух ну хоть что-то работает)Вопрос а почему? Им что отдыхать не нужно как магазинам?Цитата:Можно и картошку самому выращивать и огурцыМясо и курочкуЖить в колхозеЗачем магазины? Цивилизация жеж)))Цитата:Ну немцам виднее конечноЧтобы на выходные покушать нужно это запланировать в понедельник))И покакать тоже лучше по плануВот с поездами не увязочка)Никак не запланируешь)