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≡ Ловим карпа на диевском Сулуколе - Такая рыбалка не будет удачной с бухты-барахты и без знания множества нюансов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49768
Ловим карпа на диевском Сулуколе - Такая рыбалка не будет удачной с бухты-барахты и без знания множества нюансов
Отправлено: 03.08.24 - 16:46
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Об этом твердят все, кому удавалось ловить этих водяных поросят. И тем не менее каждый раз, приезжая на карповый водоем, встречаю тех, кто в этой рыбалке ничего не смыслит.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1361
Re: Ловим карпа на диевском Сулуколе - Такая рыбалка не будет...
Отправлено: 03.08.24 - 16:46
#1
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пожелание Соне:
Съездите на низовья Волги, под Астрахань. Просто, на экскурсию. Наловите чушек-сазанов! Фото! Не пожалеете, и нам бальзам на душу.
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