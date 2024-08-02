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Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49768
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 15:16
Судебное дело о конфликте между водителем такси и пассажирами получило неожиданный резонанс. Этот как бы бытовой спор определился прокурором и судьей как межнациональная рознь, ее разжигание относится к тяжелой статье. Интересное и своевременное напоминание. У нас было немало подобных инцидентов, но до суда дело не доходило, а зря.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 14:42
Цитата:
нарко-кот, будьте добры еще буковку добавить.
еб****во
нарко-кот, будьте добры еще буковку добавить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16500
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 15:04
Цитата:
Почему?
Вопрос автор поднял о том что нас американцы и западный мир развращают и провоцируют
Я прямо показываю что такой фигне как в германии нам и самим не надо)
Цитата:
Долгохронящеесе молоко и хлеб это уже сухпай почти как в армии
А свежее нельзя купить в выходные получается?)
Цитата:
Фууух ну хоть что-то работает)
Вопрос а почему? Им что отдыхать не нужно как магазинам?
Цитата:
Можно и картошку самому выращивать и огурцы
Мясо и курочку
Жить в колхозе
Зачем магазины? Цивилизация жеж)))
Цитата:
Ну немцам виднее конечно
Чтобы на выходные покушать нужно это запланировать в понедельник))
И покакать тоже лучше по плану
Вот с поездами не увязочка)
Никак не запланируешь)
Эл-починно:
Мы не много отклоняемся от темы.
Мы не много отклоняемся от темы.
Почему?
Вопрос автор поднял о том что нас американцы и западный мир развращают и провоцируют
Я прямо показываю что такой фигне как в германии нам и самим не надо)
Цитата:
Эл-починно:
Я конечно понимаю, что не каждому дано знать, что молоко есть и долгохранящееся, а хлеб и булочки с разными другими вкусностями
Я конечно понимаю, что не каждому дано знать, что молоко есть и долгохранящееся, а хлеб и булочки с разными другими вкусностями
Долгохронящеесе молоко и хлеб это уже сухпай почти как в армии
А свежее нельзя купить в выходные получается?)
Цитата:
Эл-починно:
я и в булочной могу купить, они работают и по воскресеньям
я и в булочной могу купить, они работают и по воскресеньям
Фууух ну хоть что-то работает)
Вопрос а почему? Им что отдыхать не нужно как магазинам?
Цитата:
Эл-починно:
Да и в крайнем случае сам испечь. Закинул всё что нужно в автомат, кнопку нажал, через полтора-два часа хлебушек свежеиспечённый
Да и в крайнем случае сам испечь. Закинул всё что нужно в автомат, кнопку нажал, через полтора-два часа хлебушек свежеиспечённый
Можно и картошку самому выращивать и огурцы
Мясо и курочку
Жить в колхозе
Зачем магазины? Цивилизация жеж)))
Цитата:
Эл-починно:
, с таким мировоззрением вообще что то планировать могут.
, с таким мировоззрением вообще что то планировать могут.
Ну немцам виднее конечно
Чтобы на выходные покушать нужно это запланировать в понедельник))
И покакать тоже лучше по плану
Вот с поездами не увязочка)
Никак не запланируешь)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16500
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 15:05
Цитата:
А без буковки непонятно наркоэлектро?
electro:
нарко-кот, будьте добры еще буковку добавить.
нарко-кот, будьте добры еще буковку добавить.
А без буковки непонятно наркоэлектро?
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 15:08
Цитата:
Ну не надо и не надо, сказал человек никогда не живший в Германии.
На остальной помойкин-бред, даже отвечать не охота.
Как говорил мой дядя - дурака учить, только портить!
abaika95:
Я прямо показываю что такой фигне как в германии нам и самим не надо)
Я прямо показываю что такой фигне как в германии нам и самим не надо)
Ну не надо и не надо, сказал человек никогда не живший в Германии.
На остальной помойкин-бред, даже отвечать не охота.
Как говорил мой дядя - дурака учить, только портить!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16500
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 15:19
Цитата:
Был три раза
Серость и посредственность Цитата:
Это он тебе говорил?))
Эл-починно:
Ну не надо и не надо, сказал человек никогда не живший в Германии.
Ну не надо и не надо, сказал человек никогда не живший в Германии.
Был три раза
Серость и посредственность Цитата:
Эл-починно:
Как говорил мой дядя - дурака учить, только портить
Как говорил мой дядя - дурака учить, только портить
Это он тебе говорил?))
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 15:23
Цитата:
Блин, ну как некоторым объяснить, что был и жил - не синонимы! Я тоже много где был. Но жил, в СССР, в Казахстане, России и Германии.Цитата:
Да, про таких как ты!
abaika95:
Был три раза
Был три раза
Блин, ну как некоторым объяснить, что был и жил - не синонимы! Я тоже много где был. Но жил, в СССР, в Казахстане, России и Германии.Цитата:
abaika95:
Это он тебе говорил?))
Это он тебе говорил?))
Да, про таких как ты!
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 16:14
Цитата:
И на вас ( автор тоже как бы уехал) и на тов. Денисова - он реагирует ОДИНАКОВО- ни одного положительного слова.
maxsaf:
как-то по другому отреагировал?
как-то по другому отреагировал?
И на вас ( автор тоже как бы уехал) и на тов. Денисова - он реагирует ОДИНАКОВО- ни одного положительного слова.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 16:19
Цитата:
Какая Европа, какая отсталая, немытая Россия, о чём вы- мы (если верить министрам) обогнали по качеству связи пятую экономику мира, да ещё прямо в их технологичной столице- Токио.
Эл-починно:
интернет да и всё остальное, было всегда, как в Европе, ну или в худшем случае, как в России.
интернет да и всё остальное, было всегда, как в Европе, ну или в худшем случае, как в России.
Какая Европа, какая отсталая, немытая Россия, о чём вы- мы (если верить министрам) обогнали по качеству связи пятую экономику мира, да ещё прямо в их технологичной столице- Токио.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 16:31
Цитата:
Пусть копают яму за домом- типа удобства на улице и смывать, значить шуметь не надо будет.
abaika95:
не покакать вечером))
не покакать вечером))
Пусть копают яму за домом- типа удобства на улице и смывать, значить шуметь не надо будет.
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 17:02
нарко-кот, с чего ты взял, что я наркоэлектро?
у меня видишь, какая картинка. Я космос.
а на твоей картинке-физиономии видно, что ты куришь, причем по текстам, всё подряд. отсюда и кот-наркот.
буковку то добавь...ну очччень интересно
у меня видишь, какая картинка. Я космос.
а на твоей картинке-физиономии видно, что ты куришь, причем по текстам, всё подряд. отсюда и кот-наркот.
буковку то добавь...ну очччень интересно
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