Отправлено: - 15:13

abaika95:

Закуплено в понедельник)) Гости не приедут Они где-то в поезде застряли

abaika95:

Особенно воды в душе)Цитата:

abaika95:

Что привезут если у вас в выходные ничего не работает?)

[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 16:19]

Цитата:Не переживай так, и поезд и машина приедет.Цитата:Вода у нас круглогодично и круглосуточно подаётся. Не отключают, тоже самое и c электричеством и интернетом.Цитата:Странные у вас выводы. С чего это? Я только про магазины писал. Сервис работает круглосуточно.Просто цивилизованному человеку это всё не нужно. Он и так знает , что ему завтра или через неделю нужно. И один день неработающих магазинов - погоды не делает. Разве, что если человек недоразвит, и не в состоянии понять, что магазины раз в неделю не работают. Но есть другие сервисы.