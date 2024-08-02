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≡ Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на некоторые тарифы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49766
Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на некоторые тарифы
Отправлено: 02.08.24 - 08:50
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- Оператор Tele2/Altel действительно изменил цены на некоторые тарифы, но повышение тарифов не подразумевает резкого скачка цен и тем более не достигнет показателей, указанных в запросе (70 процентов - прим.), - говорится в ответе оператора.
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1266
Re: Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на...
Отправлено: 02.08.24 - 08:50
#1
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22% для компании Теле2 это не резкий скачок? Платил 3900 в 2022 году, в 2023 уже 5500, а теперь 6500 зарядили. При этом для меня, как потребителя ровным счётом ничего не изменилось, растет только цена. Думаю спрыгивать с этого провайдера и тарифа тоже.
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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
363
Re: Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на...
Отправлено: 02.08.24 - 09:22
#2
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За последний месяц резко упало качество связи. Или половину сотовых вышек отключили, или снизили их пропускную способность, но в районе КЖБИ, что билайн, что алтел уровень качества связи (сигнала) просто ужасен. Может конечно глушилки ставят или более серьезно сканируют трафик и звонки. Но качество сигнала ужасное. На фоне этого, удорожание услуги выглядит как издёвка.

P.S.: Отдельный вид услуги модем с сим-картой дома, она не перемещается, всегда должен быть более-менее стабильный сигнал, но и тут он стал хуже. И не скажешь, что используют его при движении или металлическая крыша мешает сигналу.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3453
Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на некоторые тарифы
Отправлено: 02.08.24 - 09:45
#3
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Цитата:
Lamka:
Или половину сотовых вышек отключили, или снизили их пропускную способность, но в районе КЖБИ, что билайн, что алтел уровень качества связи (сигнала) просто ужасен.

сказывается борьба нашего акима со столбами. Все провода провайдеров, которые раньше висели на троллейбусных столбах просто срезаются. На новые столбы из оцинкованной жестянки уже ничего не навесишь. Да и не разрешают. Плюс народ, чтобы улучшить качество связи, покупает и включает массово репитеры. Стоят такие от 15 тысяч тенге. Репитер заметно улучшает качество связи у одного абоннента и глушит её для всех остальных, кто рядом. Радиус глушения зависит опять же от мощности репитера. Совсем недавно на крыше дома по Темирбаева 14, где я живу, Билайн хотел уставить свою антену. Это заметно улучшило бы качество связи и мобильного интернета в районе ЖД Вокзала. Но, большая часть жильцов оказались мракобесами и не дали антену становить.

[Исправлено: юля елиссева, 02.08.2024 - 16:41]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
889
Re: Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на...
Отправлено: 02.08.24 - 09:53
#4
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С апреля 2023 года связь, в теле2 хуже некуда. При обращении в call-центр сотрудники с усмешкой говорят "да, наблюдаются проблемы со связью, устраняться они будут несколько месяцев".
Стоя в центре города, разговаривать абсолютно невозможно. Интернет - очень вялый, 2-3 минутное видео смотришь 4-5 минут, постоянная буферизация и вылеты. Отлично грузится только реклама. Жалобы они якобы фиксируют, но с места не движется решение вопросов. Еще ни разу не перезвонили (хотя обещают после каждого обращения), и ничего не исправили.
Но рост тарифов неизменно мотивируется совершенствованием технологий и оборудования. Куда смотрит антикор?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10003
Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на некоторые тарифы
Отправлено: 02.08.24 - 10:24
#5
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Теле 2 действительно испортился,в Затобольске за последний год было две серьёзных аварии когда в моём районе по несколько дней голосовой связи и интернета просто не было совсем,а у меня и домашний интернет работает от мобильного так как альтернтивы нет.
Писал несколько раз жалобы в «eOtinish»
мне перезванивали ,объясняли в чём проблема,но качество всё равно лучше не стало.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10003
Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на некоторые тарифы
Отправлено: 02.08.24 - 10:25
#6
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Цитата:
vofkakst:
При обращении в call-центр

Расскажите как вам удалось дозвониться в Калл центр?
Там же только роботы отвечают.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10003
Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на некоторые тарифы
Отправлено: 02.08.24 - 10:27
#7
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Цитата:
Lamka:
Отдельный вид услуги модем с сим-картой дома

Пользуюсь таким от Теле 2 ,никому не советую г...о конкретное,оплачиваешь за полгода вперёд и деньги не вернёшь,а интернет никакой особенно по вечерам.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
617
Re: Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на...
Отправлено: 02.08.24 - 11:56
#8
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на инфляцию кивают, эта вещь всех спасает кто желает цены повысить. А саму инфляцию надо с властей спрашивать. В их руках все рычаги, чтобы как то ее регулировать.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
889
Re: Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на...
Отправлено: 03.08.24 - 15:38
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Расскажите как вам удалось дозвониться в Калл центр?

У них часто меняется "внутрянка" в меню, но в среднем алгоритм один - выслушать, найти что-нибудь связанное с услугами и дослушать до конца - предлагают соединиться с оператором
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