Виталий это ты так считаешь, а у украинцев спросить не пробовал? У тебя же там родственники и как они, скакали с чем нибудь на голове? И так 95 процентов украинцев! И за это им ракеты и бомбы на головы? Не понимаю логики, за танцы и скачки пусть с обидными словами в ответ ракеты, бомбы и Солнцепек
abaika95: Закуплено в понедельник)) Гости не приедут Они где-то в поезде застряли
Не переживай так, и поезд и машина приедет. Цитата:
abaika95: Особенно воды в душе)Цитата:
Вода у нас круглогодично и круглосуточно подаётся. Не отключают, тоже самое и c электричеством и интернетом. Цитата:
abaika95: Что привезут если у вас в выходные ничего не работает?)
Странные у вас выводы. С чего это? Я только про магазины писал. Сервис работает круглосуточно. Просто цивилизованному человеку это всё не нужно. Он и так знает , что ему завтра или через неделю нужно. И один день неработающих магазинов - погоды не делает. Разве, что если человек недоразвит, и не в состоянии понять, что магазины раз в неделю не работают. Но есть другие сервисы.
Это больная тема. Два брата там. Один в Москве, другой в Киеве. Все очень тяжело. С Киевом полностью игнор. Московский говорит капец, сам начал терять связь. Меня тоже обвенили в подержки России. Хотя Киеву предлагал приехать. Живи. В моей кв. Я все равно командировочный. Вобщем все плохо.
Не пойму, чего вы так закусились ? Разные страны, разный менталитет, разные обычаи. Когда мы в институте учились ,у нашего однокурсника дядя-миллионер в Германии обнаружился, он сьездил в гости к нему, самое большое впечатление произвела копилка в туалете, сходил в туалет, опусти оплату! Сейчас наверное не так, всё таки старый немец был, но бережливость и практичность всегда были коньком немцев! За круглосуточную и работу в выходные и праздники надо существенно больше платить, там с этим строго, это нужно собственникам магазинов?
saba: Разные страны, разный менталитет, разные обычаи
Тут не совсем обычаи, это церковь католическая в своё время правила такие установила. С тех пор и осталось. Хорошо, что церковь теряет влияние на политику, может когда и изменят. Но лично меня это не беспокоит. Вот Абайка походу помрёт, без пива магазинного, жаба задушит в бар сходить!
Я никого не обвиняю! Верю только фактам! А факты таковы! Скакали и кричали украинцы? Было. Были на Майдане донбассовцы ? Были . Была КТО с жертвами среди мирного населения в Донбассе? Да. Отправляли тяжелое вооружение и брнетехнику в Донбасс россияне? Да. Были добровольцы и отпускники из ВС РФ? В большом количестве. Пересекли 250 тысячная группировка ВС РФ суверенную границу Украины? Конечно! Есть жертвы со стороны мирного населения Украины от российского вторжения? Тоже в большом количестве! Аннексировала часть территории Украины РФ? Обязательно!А иначе зачем было воевать!
Ну согласитесь, с тех пор как переехали, какие то привычки изменились, появились какие-то новые традиции, новый уклад жизни, это в общем правильно и вполне обычно, поэтому спор у вас с Абайкой, какой цвет лучше серый или холодный!
saba: Ну согласитесь, с тех пор как переехали, какие то привычки изменились, появились какие-то новые традиции,
Ох сколько воды утекло, конечно я изменился, как и каждый с возрастом. И конечно уклад и образ жизни стал другим. Меня первые пару лет, реально так напрягало всё. Со временем приелось и свыклось, как и в любом обществе. Главное не забывать, что мы живём. А то слишком много времени уделяем всяким разборкам и срачам.
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