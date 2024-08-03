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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5482
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:08
#9661
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Цитата:
Vit:
я считаю украинцев

Виталий это ты так считаешь, а у украинцев спросить не пробовал? У тебя же там родственники и как они, скакали с чем нибудь на голове? И так 95 процентов украинцев! И за это им ракеты и бомбы на головы? Не понимаю логики, за танцы и скачки пусть с обидными словами в ответ ракеты, бомбы и Солнцепек
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:13
#9662
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Цитата:
abaika95:
Закуплено в понедельник)) Гости не приедут Они где-то в поезде застряли

Не переживай так, и поезд и машина приедет. :lol: Цитата:
abaika95:
Особенно воды в душе)Цитата:

Вода у нас круглогодично и круглосуточно подаётся. Не отключают, тоже самое и c электричеством и интернетом. 8-) Цитата:
abaika95:
Что привезут если у вас в выходные ничего не работает?)

Странные у вас выводы. С чего это? Я только про магазины писал. Сервис работает круглосуточно. :-P 8-)
Просто цивилизованному человеку это всё не нужно. Он и так знает , что ему завтра или через неделю нужно. И один день неработающих магазинов - погоды не делает. Разве, что если человек недоразвит, и не в состоянии понять, что магазины раз в неделю не работают. Но есть другие сервисы. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 16:19]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15150
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:14
#9663
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Цитата:
saba: У тебя же там родственники
Это больная тема. Два брата там. Один в Москве, другой в Киеве. Все очень тяжело. С Киевом полностью игнор. Московский говорит капец, сам начал терять связь. Меня тоже обвенили в подержки России. Хотя Киеву предлагал приехать. Живи. В моей кв. Я все равно командировочный. Вобщем все плохо. :-x
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5482
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:17
#9664
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Цитата:
abaika95:
Обычный быт

Не пойму, чего вы так закусились ? Разные страны, разный менталитет, разные обычаи. Когда мы в институте учились ,у нашего однокурсника дядя-миллионер в Германии обнаружился, он сьездил в гости к нему, самое большое впечатление произвела копилка в туалете, сходил в туалет, опусти оплату! Сейчас наверное не так, всё таки старый немец был, но бережливость и практичность всегда были коньком немцев! За круглосуточную и работу в выходные и праздники надо существенно больше платить, там с этим строго, это нужно собственникам магазинов?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5482
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:20
#9665
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Цитата:
Vit:
Это больная тема. Два

Вот вот Виталий не нам издалека судить! Я никогда даже взрыва ракетного не слышал, в стройбате служил, а у них это каждый день!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16499
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:24
#9666
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Цитата:
Эл-починно:
Вода у нас круглогодично и круглосуточно подаётся. Не отключают, тоже самое и электричеством и интернетом

Да только мыться дольше 30 минут нельзя
И после 22:00)
А так все можно))
И какать нельзя после 22:00
И в магазин ходить
А так полная свобода)
А и забор у себя чинить без вызова мастеров)
Цитата:
Эл-починно:
Странные у вас выводы. С чего это? Я только про магазины писал. Сервис работает круглосуточно

Вот я и спрашиваю
Почему магазины закрываются из за того что им же отдыхать надо
А все остальные работают?)
Им чё отдыхать не надо? Цитата:
saba:
Не пойму, чего вы так закусились ? Разные страны, разный менталитет, разные обычаи

Ну преподносить то что у тебя магазины не работают в выходные как нечто цивилизованное это шиза))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:27
#9667
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Цитата:
abaika95:
Да только мыться дольше 30 минут нельзя И после 22:00) А так все можно))

Не надоело бред нести? Взрослый человек вроде, вопрос только на сколько взрослый. :-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15150
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:27
#9668
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Всё братва форумная мне пора. Время выходной надо спортом позаниматься. 10-20 км мотануть. [img][/img]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:30
#9669
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Цитата:
saba:
Разные страны, разный менталитет, разные обычаи

Тут не совсем обычаи, это церковь католическая в своё время правила такие установила. С тех пор и осталось. Хорошо, что церковь теряет влияние на политику, может когда и изменят. Но лично меня это не беспокоит. Вот Абайка походу помрёт, без пива магазинного, жаба задушит в бар сходить! :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5482
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:33
#9670
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Я никого не обвиняю! Верю только фактам! А факты таковы! Скакали и кричали украинцы? Было. Были на Майдане донбассовцы ? Были . Была КТО с жертвами среди мирного населения в Донбассе? Да. Отправляли тяжелое вооружение и брнетехнику в Донбасс россияне? Да. Были добровольцы и отпускники из ВС РФ? В большом количестве. Пересекли 250 тысячная группировка ВС РФ суверенную границу Украины? Конечно! Есть жертвы со стороны мирного населения Украины от российского вторжения? Тоже в большом количестве! Аннексировала часть территории Украины РФ? Обязательно!А иначе зачем было воевать!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5482
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:37
#9671
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Цитата:
Эл-починно:
Но лично меня это не беспоко

Ну согласитесь, с тех пор как переехали, какие то привычки изменились, появились какие-то новые традиции, новый уклад жизни, это в общем правильно и вполне обычно, поэтому спор у вас с Абайкой, какой цвет лучше серый или холодный!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39825
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:39
#9672
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Цитата:
Vit:
Время выходной надо спортом позаниматься. 10-20 км мотануть.

Велосипед почему иностранный, а не российский?
До такой степени ненавидишь Россию?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15150
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:49
#9673
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Цитата:
111:

Ехал, ехал и пр ехал в магаз. Велик китайский. Наших друзей) если че :lol:
[img][/img]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15150
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:53
#9674
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Так, пиво я не пью. Марик закрой 6лаза))

[img][/img]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3354
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 15:57
#9675
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Цитата:
saba:
Ну согласитесь, с тех пор как переехали, какие то привычки изменились, появились какие-то новые традиции,

Ох сколько воды утекло, конечно я изменился, как и каждый с возрастом. И конечно уклад и образ жизни стал другим. Меня первые пару лет, реально так напрягало всё. Со временем приелось и свыклось, как и в любом обществе. Главное не забывать, что мы живём. ;-) А то слишком много времени уделяем всяким разборкам и срачам.
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