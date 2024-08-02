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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 20:44
#9646
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Цитата:
Vit:
Флаг вам в руки, покланяйтесь

Что то ты безумный какой то стал, став работать на поляков.
Ладно, воды нет, но я успел набрать, вот что главное..
Профессионализм..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15138
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 20:57
#9647
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Цитата:
111:
Марик захожу в склеп(магаз) пальцем показываю мне это, и то. Она улыбается. Обслужила.. Захожу на склад, мне ганс:где китайская пломба? Я ему, да я еб.у что ли. ищи) тебе надо и ищи) он и нашёл. Я без языка и без языкового патруля с Китая в Европу груз притащил на международном матерном языке) :lol: вернее на русском международном матерном языке
Так что его не забывай)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24220
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 22:08
#9648
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Цитата:
111:
Ладно, воды нет, но я успел набрать, вот что главное.. Профессионализм..

Харош уже внутренними проблемами заниматься, такая мелочь, не твой уровень... Тебя уже геополитика заждалась :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5692
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 08:31
#9649
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Цитата:
Vit:
Нет, уезжают. Много уезжают. И казахи и русские уезжают в Россию. Процесс идёт. И очень и очень много граждан Казахстана которые продолжают жить тут ну почему то покупают кв в России. И это не только Абайка.


Виталий, ты точно простой как я. Недавно глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что резервы рабочей силы и производственных мощностей в российской экономике практически исчерпаны, если так продолжится может обернуться стагфляцией замедлением роста экономики и ускорением инфляции, мол ужесточение политики ЦБ позволит предотвратить такой сценарий.

Особо никто не уезжает, от поуехавщих судя по заявлениям Э.Набиуллиной толку нет, а ещё ведь, там мигранты из Средней Азии работают. Помнится, ты в текущем году говорил, что поеду в Россию и подсоблю с демографией, походу, чёта не срослось, только товары транзитом перевозишь :lol: :lol: :lol: .

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5692
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 09:41
#9650
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Товарищи, уважаемые дамы и господа, ханымдар мен мырзалар, сэры, мистеры читатели, форумные грамотеи и особенно сказочники, ниже по ссылке в видео, к вашему вниманию еженедельная экономическая аналитика, новости от независимого эксперта Дмитрия Потапенко.

Пожалуйста, смотрите, слушайте, будьте эрудированными и подкованными в вопросах экономики, геополитики и.т.д. Всем желаю спокойного, позитивного, доброго дня, наслаждайтесь каждым мгновением и минутой бесценной жизни!

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15138
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 10:18
#9651
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Тоже всех с добрым утром.
Нихао братья орысы.
Нихао братья казахи.
Всем хороших выходных.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 11:41
#9652
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Цитата:
Vit:
Конечно Саба жуть и печаль что происходит. А как щас там

Да жесть вообще! Я как-то зашёл случайно на харьковский паблик, какая там грызня между россиянами и харьковчанами! Россияне искренне недоумевают, да присоединились бы к России,никто бы вас не обстреливал, а харьковчане посылают их подальше, увы не хотят! Хотя русских в Харькове большинство. Во как!

[Исправлено: saba, 03.08.2024 - 12:42]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 11:47
#9653
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Цитата:
Vit:
Белгород не куда не стрелял. Все

К сожалению под Белгородом есть аэродромы, с которых взлетали самолёты бомбить Украину, в том числе и Харьков ! Самое смертоносное оружие базируется на самолетах, если вот так, как ты говоришь " убивали просто так Донбасс" , почему же имея авиацию Украина тот самый Донбасс не бомбила. Были единичные случаи в самом начале КТО, попали по областной или городской администрации Донецка.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 11:52
#9654
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Цитата:
Vit:
Флаг вам в руки, покланяйтесь и дальше америкосам.

При чём здесь америкосы? Если люди в Украине захотели жить по человечески и сказали, мы тоже Европа, что тут плохого? А Россия им низзя, как так хох украинцы будут жить лучше нас. Отдайте нам полстраны жить по нашему и валите куда хотите.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15138
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.08.24 - 12:08
#9655
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Цитата:
saba: Если люди в Украине захотели жить по человечески и сказали, мы тоже Европа,

Живите. Зачем тогда скакать с кастрюлями на голове. Кто не скачет тот москаль.
Зачем страну ломать на украинцев и русских.

Сам Зеленский на выборах че говорил? Вспомните. Мы один народ, а когда пришёл что стал делать? Разве это не предательство? П. С я считаю украинцев нагло и безбожно обманули. Че будет дальше. Не кто не знает.
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