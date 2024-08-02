Марик захожу в склеп(магаз) пальцем показываю мне это, и то. Она улыбается. Обслужила.. Захожу на склад, мне ганс:где китайская пломба? Я ему, да я еб.у что ли. ищи) тебе надо и ищи) он и нашёл. Я без языка и без языкового патруля с Китая в Европу груз притащил на международном матерном языке) вернее на русском международном матерном языке Так что его не забывай)
Vit: Нет, уезжают. Много уезжают. И казахи и русские уезжают в Россию. Процесс идёт. И очень и очень много граждан Казахстана которые продолжают жить тут ну почему то покупают кв в России. И это не только Абайка.
Виталий, ты точно простой как я. Недавно глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что резервы рабочей силы и производственных мощностей в российской экономике практически исчерпаны, если так продолжится может обернуться стагфляцией замедлением роста экономики и ускорением инфляции, мол ужесточение политики ЦБ позволит предотвратить такой сценарий.
Особо никто не уезжает, от поуехавщих судя по заявлениям Э.Набиуллиной толку нет, а ещё ведь, там мигранты из Средней Азии работают. Помнится, ты в текущем году говорил, что поеду в Россию и подсоблю с демографией, походу, чёта не срослось, только товары транзитом перевозишь .
Товарищи, уважаемые дамы и господа, ханымдар мен мырзалар, сэры, мистеры читатели, форумные грамотеи и особенно сказочники, ниже по ссылке в видео, к вашему вниманию еженедельная экономическая аналитика, новости от независимого эксперта Дмитрия Потапенко.
Пожалуйста, смотрите, слушайте, будьте эрудированными и подкованными в вопросах экономики, геополитики и.т.д. Всем желаю спокойного, позитивного, доброго дня, наслаждайтесь каждым мгновением и минутой бесценной жизни!
Vit: Конечно Саба жуть и печаль что происходит. А как щас там
Да жесть вообще! Я как-то зашёл случайно на харьковский паблик, какая там грызня между россиянами и харьковчанами! Россияне искренне недоумевают, да присоединились бы к России,никто бы вас не обстреливал, а харьковчане посылают их подальше, увы не хотят! Хотя русских в Харькове большинство. Во как!
К сожалению под Белгородом есть аэродромы, с которых взлетали самолёты бомбить Украину, в том числе и Харьков ! Самое смертоносное оружие базируется на самолетах, если вот так, как ты говоришь " убивали просто так Донбасс" , почему же имея авиацию Украина тот самый Донбасс не бомбила. Были единичные случаи в самом начале КТО, попали по областной или городской администрации Донецка.
Vit: Флаг вам в руки, покланяйтесь и дальше америкосам.
При чём здесь америкосы? Если люди в Украине захотели жить по человечески и сказали, мы тоже Европа, что тут плохого? А Россия им низзя, как так хох украинцы будут жить лучше нас. Отдайте нам полстраны жить по нашему и валите куда хотите.
saba: Если люди в Украине захотели жить по человечески и сказали, мы тоже Европа,
Живите. Зачем тогда скакать с кастрюлями на голове. Кто не скачет тот москаль. Зачем страну ломать на украинцев и русских.
Сам Зеленский на выборах че говорил? Вспомните. Мы один народ, а когда пришёл что стал делать? Разве это не предательство? П. С я считаю украинцев нагло и безбожно обманули. Че будет дальше. Не кто не знает.
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