Отправлено: - 08:31

Vit:

Нет, уезжают. Много уезжают. И казахи и русские уезжают в Россию. Процесс идёт. И очень и очень много граждан Казахстана которые продолжают жить тут ну почему то покупают кв в России. И это не только Абайка.

Цитата:Виталий, ты точно простой как я. Недавно глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что резервы рабочей силы и производственных мощностей в российской экономике практически исчерпаны, если так продолжится может обернуться стагфляцией замедлением роста экономики и ускорением инфляции, мол ужесточение политики ЦБ позволит предотвратить такой сценарий.Особо никто не уезжает, от поуехавщих судя по заявлениям Э.Набиуллиной толку нет, а ещё ведь, там мигранты из Средней Азии работают. Помнится, ты в текущем году говорил, что поеду в Россию и подсоблю с демографией, походу, чёта не срослось, только товары транзитом перевозишьПодробнее здесь: