Тлетворное влияние запада (как говаривали в старину) сделало свое чёрное дело, проблема так запущена что лучше бы вообще никак, никогда и нигде не упоминать. Конечно,есть люди у которых есть свои тараканы,но обсуждать на собраниях лишь подогревают интерес к проблеме и лишний раз делает рекламу
Так у этого мужчины нетрадиционная сексуальная ориентация??? Уморили...аббревиатура ЛГБТ расшифровывается как «лесбиянки, геи, бисексуалы и трансперсоны», то есть у Жовтиса имеется способность испытывать романтическое и сексуальное влечение к людям вне зависимости от биологического пола??? Хохма да и только
......Георгий почему нет репортажей из Берлина и Кёльна там в данный момент проходят парады ЛГБТ весь мир ликует от этих грандиозных шествий,ты уже давно должен быть там ......мы ведь как никак соледарны с европой во всём и вся....и почему наши эти самые ЛГБТ активисты здесь они должны быть там и радоватся ....
ПолиграфЪ Боярышников: то есть у Жовтиса имеется способность испытывать романтическое и сексуальное влечение к людям вне зависимости от биологического пола??? Хохма да и только
Я бы не стал навешивать ярлыки, не поняв, о чем он говорил. Самое умное выступление было у правозащитницы Татьяна ЧЕРНОБИЛЬ. Проблема есть - бесполезно прятать голову в песок! Замалчивать и отворачиваться - еще хуже! Сажать бесполезно. Можно их всех выследить с помощью КНБ и выжечь калёным железом (расстрелять, утопить, отравить и пр.), но они сущестуют столько же, сколько существует человечество. Тогда надо придумать какой-то выход. Кстати, в Европе их в обычной жизни вообще не видно и не слышно. Они себя не афишируют, как преподносят нам некоторые...
maxsaf: У меня простой вопрос - педофилы, зоофилы и прочие необычнофилы относятся к LGBTQ+? И если нет, то почему?
должны бы относиться, но их наверное сильно мало чтобы требовать принятия в сообщество. почему из сразу, заведомо, заранее с прицелом на будущее не включили - так тут все просто. вся эта крикливая пи(звук стрекочущих сверчков)сня, как прямом так и в переносном смысле, есть суть набор крайне тупых граждан. какого мышления или логики можно с них хотеть.
Она основана на недостоверной информации и мифе о том, что гендерная идентичность человека может быть изменена под влиянием пропаганды или запретов. Сексуальная ориентация — это не состояние психического здоровья, её невозможно пропагандировать, потому что она биологический признак, как разрез глаз или цвет волос.
Только "биологический признак"? Пусть историю Древней Греции и Рима почитает, искусство и литературу тех времён, где даже Гомер намекнул об взаимоотношениях Патрокла и Ахилла Да, от природы только несколько процентов людей имеют тягу к противоположному полу, но благодаря тому, что такие отношения в древнем мире, считались, скажем так, приемлемыми, отражались в поэзии, живописи и пр (чем не пропаганда?), таких людей было в разы больше, чем природных. Долой пропаганду! Проблема в том, что уровень развития наших людей таков, что они за "пропаганду" могут принять любую ерунду и докатиться до откровенной травли и глумления, а то и физической расправы над "другими". Что и показало данное заседание, когда оппонентам просто затыкали рот ... Долго и далеко нам ещё до цивилизации!
Насчёт ЛГБТ мое мнение такое отношения между людьми, вопрос сугубо интимный и не должен быть выставлен напоказ различными парадами и страстной борьбой за права! Что происходит в спальне, там и должно оставаться и не касаться других людей!
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