НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49764
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 02.08.24 - 18:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итог заседания - Министерство культуры и информации РК частично поддержит петицию. Что именно это означает, пока не ясно. После заседания противники петиции провели пресс-конференцию.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7000
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 02.08.24 - 18:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тлетворное влияние запада (как говаривали в старину) сделало свое чёрное дело, проблема так запущена что лучше бы вообще никак, никогда и нигде не упоминать. Конечно,есть люди у которых есть свои тараканы,но обсуждать на собраниях лишь подогревают интерес к проблеме и лишний раз делает рекламу
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39819
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 02.08.24 - 19:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идиоты хотят запретить радугу, цветные карандаши, краски, начать всех убивать исходя из того, какой у него пенис или вагина?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1917
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 02.08.24 - 21:25
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На самом заседании сторонники петиции пытались заглушить и прервать выступления оппонентов, в числе которых был известный казахстанский правозащитник Евгений ЖОВТИС.

Источник:
Так у этого мужчины нетрадиционная сексуальная ориентация??? Уморили...аббревиатура ЛГБТ расшифровывается как «лесбиянки, геи, бисексуалы и трансперсоны», то есть у Жовтиса имеется способность испытывать романтическое и сексуальное влечение к людям вне зависимости от биологического пола??? Хохма да и только
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1445
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 02.08.24 - 21:30
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......Георгий почему нет репортажей из Берлина и Кёльна там в данный момент проходят парады ЛГБТ весь мир ликует от этих грандиозных шествий,ты уже давно должен быть там ......мы ведь как никак соледарны с европой во всём и вся....и почему наши эти самые ЛГБТ активисты здесь они должны быть там и радоватся ....
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4537
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 03.08.24 - 00:25
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
то есть у Жовтиса имеется способность испытывать романтическое и сексуальное влечение к людям вне зависимости от биологического пола??? Хохма да и только


Я бы не стал навешивать ярлыки, не поняв, о чем он говорил.
Самое умное выступление было у правозащитницы Татьяна ЧЕРНОБИЛЬ.
Проблема есть - бесполезно прятать голову в песок! Замалчивать и отворачиваться - еще хуже!
Сажать бесполезно. Можно их всех выследить с помощью КНБ и выжечь калёным железом (расстрелять, утопить, отравить и пр.), но они сущестуют столько же, сколько существует человечество.
Тогда надо придумать какой-то выход.
Кстати, в Европе их в обычной жизни вообще не видно и не слышно. Они себя не афишируют, как преподносят нам некоторые...
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24220
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 00:39
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня простой вопрос - педофилы, зоофилы и прочие необычнофилы относятся к LGBTQ+? И если нет, то почему?

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2024 - 02:15]
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
776
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 08:48
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня простой вопрос - педофилы, зоофилы и прочие необычнофилы относятся к LGBTQ+? И если нет, то почему?

должны бы относиться, но их наверное сильно мало чтобы требовать принятия в сообщество. почему из сразу, заведомо, заранее с прицелом на будущее не включили - так тут все просто. вся эта крикливая пи(звук стрекочущих сверчков)сня, как прямом так и в переносном смысле, есть суть набор крайне тупых граждан. какого мышления или логики можно с них хотеть.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24220
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 08:58
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
почему из сразу, заведомо, заранее с прицелом на будущее не включили

Может и включили, кто знает, там же плюсик в конце... :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2024 - 10:02]
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
776
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 09:25
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо им розовые треугольники разрешить использовать как символ своего сообщества. флаги и прочее это ни к чему, это лишнее.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1460
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 03.08.24 - 09:31
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня знакомая занимается сдачей квартир в почасовую,так вот она говорит что у нас пол акимата ЛГБТ,очень любят студентов молоденьких.
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4011
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 03.08.24 - 10:55
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Она основана на недостоверной информации и мифе о том, что гендерная идентичность человека может быть изменена под влиянием пропаганды или запретов. Сексуальная ориентация — это не состояние психического здоровья, её невозможно пропагандировать, потому что она биологический признак, как разрез глаз или цвет волос.

Источник:


Только "биологический признак"? Пусть историю Древней Греции и Рима почитает, искусство и литературу тех времён, где даже Гомер намекнул об взаимоотношениях Патрокла и Ахилла
Да, от природы только несколько процентов людей имеют тягу к противоположному полу, но благодаря тому, что такие отношения в древнем мире, считались, скажем так, приемлемыми, отражались в поэзии, живописи и пр (чем не пропаганда?), таких людей было в разы больше, чем природных.
Долой пропаганду!
Проблема в том, что уровень развития наших людей таков, что они за "пропаганду" могут принять любую ерунду и докатиться до откровенной травли и глумления, а то и физической расправы над "другими".
Что и показало данное заседание, когда оппонентам просто затыкали рот ...
Долго и далеко нам ещё до цивилизации!
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5470
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 11:32
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Долго и далеко нам ещё до цивилизации!

Единственный вопрос, что именно считать цивилизацией? Есть разные версии в научной фантастике, в том числе и не технологичные цивилизации и там где людей заменяет столь "любимый" Максафом ИИ
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5470
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 11:35
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчёт ЛГБТ мое мнение такое отношения между людьми, вопрос сугубо интимный и не должен быть выставлен напоказ различными парадами и страстной борьбой за права! Что происходит в спальне, там и должно оставаться и не касаться других людей!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15138
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 11:42
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: там и должно оставаться и не касаться других людей!
С появлением тв и интернета теперь все что происходит в спальне у Марика или у Абайки это должно быть на показ и люди должны обсудить правильно они используют спальню или нет) таков сегодня мир 8-)
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS