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Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 49762
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 15:16
Судебное дело о конфликте между водителем такси и пассажирами получило неожиданный резонанс. Этот как бы бытовой спор определился прокурором и судьей как межнациональная рознь, ее разжигание относится к тяжелой статье. Интересное и своевременное напоминание. У нас было немало подобных инцидентов, но до суда дело не доходило, а зря.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:50
Цитата:
Это смотря кто и где учился. В КСХ я за две литровки водки экзамен сдавал, в Челябинске, едва не отчислили, за такой проступок. Потому так и живём - наверное. Это только моё предположение.
bgb:
Зря он думает, что английский ребятня не знает - знают и говорят лучше, чем мы, выходцы из СССР, в котором было самое лучшее образование.
Зря он думает, что английский ребятня не знает - знают и говорят лучше, чем мы, выходцы из СССР, в котором было самое лучшее образование.
Это смотря кто и где учился. В КСХ я за две литровки водки экзамен сдавал, в Челябинске, едва не отчислили, за такой проступок. Потому так и живём - наверное. Это только моё предположение.
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:52
Цитата:
И украинцы, и немцы, и белорусы, и корейцы, и даже сам "оцифрованный" и ему подобные Абайки. Кстати, можете для меня пожалуйста узнать, говорит Абайка по казахски или нет, а то мож я зря на него наговариваю тут
bgb:
а мы, русские, не будем знать
а мы, русские, не будем знать
И украинцы, и немцы, и белорусы, и корейцы, и даже сам "оцифрованный" и ему подобные Абайки. Кстати, можете для меня пожалуйста узнать, говорит Абайка по казахски или нет, а то мож я зря на него наговариваю тут
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:15
Цитата:
Хм. Хороший вопрос)
maxsaf:
Кстати, можете для меня пожалуйста узнать, говорит Абайка по казахски или нет, а то мож я зря на него наговариваю тут
Кстати, можете для меня пожалуйста узнать, говорит Абайка по казахски или нет, а то мож я зря на него наговариваю тут
Хм. Хороший вопрос)
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:17
Цитата:
Хороший вопрос будет другой: смотрит ли Абайка новости по телеку на казахском языке. А то может он как Саба, чуть чуть понимает, но не то, что по телеку говорят
Vit:
Хм. Хороший вопрос)
Хм. Хороший вопрос)
Хороший вопрос будет другой: смотрит ли Абайка новости по телеку на казахском языке. А то может он как Саба, чуть чуть понимает, но не то, что по телеку говорят
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:18
Цитата:
Это же до какой степени ущемлённым быть нужно, такое об авторе сказать?
Цитата:
Вы мозги включите, страна 70-т лет на русском разговаривала, а тут вдруг все обязаны за 30-ть лет на казахский перейти?
Вы уж если так стремитесь, то сначала сами определитесь, какой вариант латиницы или всё же кириллице принят будет. А уж после и руками махайте!
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 02:19]
bgb:
мусор времён СССР под руководством ЦК КПСС!
мусор времён СССР под руководством ЦК КПСС!
Это же до какой степени ущемлённым быть нужно, такое об авторе сказать?
Цитата:
bgb:
Если им провозглашается двуязычие, то почему-то в одну сторону. Типа, давайте вы, казахи и все пр. будете знать русский и говорить на нём, а мы, русские, не будем знать и говорить на государственном языке. Очень удобно, правда?
Если им провозглашается двуязычие, то почему-то в одну сторону. Типа, давайте вы, казахи и все пр. будете знать русский и говорить на нём, а мы, русские, не будем знать и говорить на государственном языке. Очень удобно, правда?
Вы мозги включите, страна 70-т лет на русском разговаривала, а тут вдруг все обязаны за 30-ть лет на казахский перейти?
Вы уж если так стремитесь, то сначала сами определитесь, какой вариант латиницы или всё же кириллице принят будет. А уж после и руками махайте!
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 02:19]
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:20
Цитата:
Ну курс рубля он точно смотрит с 2015 года каждый день)
maxsaf:
смотрит ли Абайка новости по телеку на казахском языке. А
смотрит ли Абайка новости по телеку на казахском языке. А
Ну курс рубля он точно смотрит с 2015 года каждый день)
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:25
Цитата:
При наличии желания это вообще никак не повлияет на изучение.
Эл-починно:
какой вариант латиницы или всё же уирилице принят будет.
какой вариант латиницы или всё же уирилице принят будет.
При наличии желания это вообще никак не повлияет на изучение.
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:26
Цитата:
Патриот 80го уровня
[Исправлено: maxsaf, 03.08.2024 - 02:26]
Vit:
Ну курс рубля он точно смотрит с 2015 года каждый день)
Ну курс рубля он точно смотрит с 2015 года каждый день)
Патриот 80го уровня
[Исправлено: maxsaf, 03.08.2024 - 02:26]
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:29
Цитата:
Ну как же, мне например стыдно писать иногда не грамотно на немецком. А тут я даже не знаю, что учить, как можно учить язык вообще , если нет письменности?
ПС - я понимаю, что поболтать, обсудить что то, просто по пиву пропустить- хватит и разговорного. А что делать, когда протокол. формуляр и прочее заполнить должен? Как я должен был бы сдавать свои смены, не зная языка? А ведь люди там так и работают, и я больше чем уверен, что все протоколы и пересменки идут на русском. Даже Президент на русском изъясняется. Это те, кто никогда не работал тут всё за язык тему поднимают. Я например даже психолога ни одного не знаю, который бы не мог электрическую вилку собрать, а вот тут на форуме с одним познакомился!
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 02:41]
maxsaf:
При наличии желания это вообще никак не повлияет на изучение.
При наличии желания это вообще никак не повлияет на изучение.
Ну как же, мне например стыдно писать иногда не грамотно на немецком. А тут я даже не знаю, что учить, как можно учить язык вообще , если нет письменности?
ПС - я понимаю, что поболтать, обсудить что то, просто по пиву пропустить- хватит и разговорного. А что делать, когда протокол. формуляр и прочее заполнить должен? Как я должен был бы сдавать свои смены, не зная языка? А ведь люди там так и работают, и я больше чем уверен, что все протоколы и пересменки идут на русском. Даже Президент на русском изъясняется. Это те, кто никогда не работал тут всё за язык тему поднимают. Я например даже психолога ни одного не знаю, который бы не мог электрическую вилку собрать, а вот тут на форуме с одним познакомился!
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 02:41]
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:44
Цитата:
Разговаривать и понимать на слух это вообще не мешает. Мешает только отсутствие желания.
Эл-починно:
Ну как же, мне например стыдно писать иногда не грамотно на немецком. А тут я даже не знаю, что учить, как можно учить язык вообще , если нет письменности?
Ну как же, мне например стыдно писать иногда не грамотно на немецком. А тут я даже не знаю, что учить, как можно учить язык вообще , если нет письменности?
Разговаривать и понимать на слух это вообще не мешает. Мешает только отсутствие желания.
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:49
Цитата:
Поэтому ему и кажется, что все специалисты на месте, никто никуда не уехал, потому что кого не попроси - каждый умеет вилку от вентилятора починить
Эл-починно:
Я например даже психолога ни одного не знаю, который бы не мог электрическую вилку собрать, а вот тут на форуме с одним познакомился!
Я например даже психолога ни одного не знаю, который бы не мог электрическую вилку собрать, а вот тут на форуме с одним познакомился!
Поэтому ему и кажется, что все специалисты на месте, никто никуда не уехал, потому что кого не попроси - каждый умеет вилку от вентилятора починить
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