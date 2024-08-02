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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49762
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 15:16
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Судебное дело о конфликте между водителем такси и пассажирами получило неожиданный резонанс. Этот как бы бытовой спор определился прокурором и судьей как межнациональная рознь, ее разжигание относится к тяжелой статье. Интересное и своевременное напоминание. У нас было немало подобных инцидентов, но до суда дело не доходило, а зря.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3336
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:50
#30
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Цитата:
bgb:
Зря он думает, что английский ребятня не знает - знают и говорят лучше, чем мы, выходцы из СССР, в котором было самое лучшее образование.

Это смотря кто и где учился. В КСХ я за две литровки водки экзамен сдавал, в Челябинске, едва не отчислили, за такой проступок. Потому так и живём - наверное. Это только моё предположение. 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24218
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:52
#31
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Цитата:
bgb:
а мы, русские, не будем знать

И украинцы, и немцы, и белорусы, и корейцы, и даже сам "оцифрованный" и ему подобные Абайки. Кстати, можете для меня пожалуйста узнать, говорит Абайка по казахски или нет, а то мож я зря на него наговариваю тут :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15134
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:15
#32
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Цитата:
maxsaf:
Кстати, можете для меня пожалуйста узнать, говорит Абайка по казахски или нет, а то мож я зря на него наговариваю тут

Хм. Хороший вопрос)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24218
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:17
#33
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Цитата:
Vit:
Хм. Хороший вопрос)

Хороший вопрос будет другой: смотрит ли Абайка новости по телеку на казахском языке. А то может он как Саба, чуть чуть понимает, но не то, что по телеку говорят :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3336
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:18
#34
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Цитата:
bgb:
мусор времён СССР под руководством ЦК КПСС!

Это же до какой степени ущемлённым быть нужно, такое об авторе сказать?
Цитата:
bgb:
Если им провозглашается двуязычие, то почему-то в одну сторону. Типа, давайте вы, казахи и все пр. будете знать русский и говорить на нём, а мы, русские, не будем знать и говорить на государственном языке. Очень удобно, правда?

Вы мозги включите, страна 70-т лет на русском разговаривала, а тут вдруг все обязаны за 30-ть лет на казахский перейти? 8-)
Вы уж если так стремитесь, то сначала сами определитесь, какой вариант латиницы или всё же кириллице принят будет. А уж после и руками махайте! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 02:19]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15134
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:20
#35
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Цитата:
maxsaf:
смотрит ли Абайка новости по телеку на казахском языке. А

Ну курс рубля он точно смотрит с 2015 года каждый день)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24218
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:25
#36
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Цитата:
Эл-починно:
какой вариант латиницы или всё же уирилице принят будет.

При наличии желания это вообще никак не повлияет на изучение.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24218
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:26
#37
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Цитата:
Vit:
Ну курс рубля он точно смотрит с 2015 года каждый день)

Патриот 80го уровня :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2024 - 02:26]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3336
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:29
#38
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Цитата:
maxsaf:
При наличии желания это вообще никак не повлияет на изучение.

Ну как же, мне например стыдно писать иногда не грамотно на немецком. А тут я даже не знаю, что учить, как можно учить язык вообще , если нет письменности?
ПС - я понимаю, что поболтать, обсудить что то, просто по пиву пропустить- хватит и разговорного. А что делать, когда протокол. формуляр и прочее заполнить должен? Как я должен был бы сдавать свои смены, не зная языка? А ведь люди там так и работают, и я больше чем уверен, что все протоколы и пересменки идут на русском. Даже Президент на русском изъясняется. Это те, кто никогда не работал тут всё за язык тему поднимают. Я например даже психолога ни одного не знаю, который бы не мог электрическую вилку собрать, а вот тут на форуме с одним познакомился! 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 02:41]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24218
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:44
#39
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Цитата:
Эл-починно:
Ну как же, мне например стыдно писать иногда не грамотно на немецком. А тут я даже не знаю, что учить, как можно учить язык вообще , если нет письменности?

Разговаривать и понимать на слух это вообще не мешает. Мешает только отсутствие желания.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24218
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 01:49
#40
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Цитата:
Эл-починно:
Я например даже психолога ни одного не знаю, который бы не мог электрическую вилку собрать, а вот тут на форуме с одним познакомился!

Поэтому ему и кажется, что все специалисты на месте, никто никуда не уехал, потому что кого не попроси - каждый умеет вилку от вентилятора починить :lol:
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