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bgb:

Зря он думает, что английский ребятня не знает - знают и говорят лучше, чем мы, выходцы из СССР, в котором было самое лучшее образование.

Цитата:Это смотря кто и где учился. В КСХ я за две литровки водки экзамен сдавал, в Челябинске, едва не отчислили, за такой проступок. Потому так и живём - наверное. Это только моё предположение.