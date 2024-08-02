НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49762
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 02.08.24 - 18:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итог заседания - Министерство культуры и информации РК частично поддержит петицию. Что именно это означает, пока не ясно. После заседания противники петиции провели пресс-конференцию.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7000
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 02.08.24 - 18:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тлетворное влияние запада (как говаривали в старину) сделало свое чёрное дело, проблема так запущена что лучше бы вообще никак, никогда и нигде не упоминать. Конечно,есть люди у которых есть свои тараканы,но обсуждать на собраниях лишь подогревают интерес к проблеме и лишний раз делает рекламу
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39819
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 02.08.24 - 19:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идиоты хотят запретить радугу, цветные карандаши, краски, начать всех убивать исходя из того, какой у него пенис или вагина?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1917
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 02.08.24 - 21:25
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На самом заседании сторонники петиции пытались заглушить и прервать выступления оппонентов, в числе которых был известный казахстанский правозащитник Евгений ЖОВТИС.

Источник:
Так у этого мужчины нетрадиционная сексуальная ориентация??? Уморили...аббревиатура ЛГБТ расшифровывается как «лесбиянки, геи, бисексуалы и трансперсоны», то есть у Жовтиса имеется способность испытывать романтическое и сексуальное влечение к людям вне зависимости от биологического пола??? Хохма да и только
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1442
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 02.08.24 - 21:30
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......Георгий почему нет репортажей из Берлина и Кёльна там в данный момент проходят парады ЛГБТ весь мир ликует от этих грандиозных шествий,ты уже давно должен быть там ......мы ведь как никак соледарны с европой во всём и вся....и почему наши эти самые ЛГБТ активисты здесь они должны быть там и радоватся ....
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4537
Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...
Отправлено: 03.08.24 - 00:25
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
то есть у Жовтиса имеется способность испытывать романтическое и сексуальное влечение к людям вне зависимости от биологического пола??? Хохма да и только


Я бы не стал навешивать ярлыки, не поняв, о чем он говорил.
Самое умное выступление было у правозащитницы Татьяна ЧЕРНОБИЛЬ.
Проблема есть - бесполезно прятать голову в песок! Замалчивать и отворачиваться - еще хуже!
Сажать бесполезно. Можно их всех выследить с помощью КНБ и выжечь калёным железом (расстрелять, утопить, отравить и пр.), но они сущестуют столько же, сколько существует человечество.
Тогда надо придумать какой-то выход.
Кстати, в Европе их в обычной жизни вообще не видно и не слышно. Они себя не афишируют, как преподносят нам некоторые...
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24212
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
Отправлено: 03.08.24 - 00:39
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня простой вопрос - педофилы, зоофилы и прочие необычнофилы относятся к LGBTQLCDTV? И если нет, то почему?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS