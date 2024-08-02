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ПолиграфЪ Боярышников:

то есть у Жовтиса имеется способность испытывать романтическое и сексуальное влечение к людям вне зависимости от биологического пола??? Хохма да и только

Цитата:Я бы не стал навешивать ярлыки, не поняв, о чем он говорил.Самое умное выступление было у правозащитницы Татьяна ЧЕРНОБИЛЬ.Проблема есть - бесполезно прятать голову в песок! Замалчивать и отворачиваться - еще хуже!Сажать бесполезно. Можно их всех выследить с помощью КНБ и выжечь калёным железом (расстрелять, утопить, отравить и пр.), но они сущестуют столько же, сколько существует человечество.Тогда надо придумать какой-то выход.Кстати, в Европе их в обычной жизни вообще не видно и не слышно. Они себя не афишируют, как преподносят нам некоторые...