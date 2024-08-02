Отправлено: - 22:11

ПолиграфЪ Боярышников:

Цитата:Любовь к родине это Защита маленьких детей. Защита слабых передаётся с кровью и молоком матери и ремнем отца. А всякую хрень под видом патриотизма вам прививают мутные люди. Один купил в Австрии хату и кричит давай, давай учи латиницу. Другой в Дубае, а тело греет в бассейне)