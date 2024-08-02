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"Изъявили желание" - Жалобу на принуждение учителей к дежурству возле водоемов прокомментировала директор школы в Костанае
"Изъявили желание" - Жалобу на принуждение учителей к дежурству возле водоемов прокомментировала директор школы в Костанае
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