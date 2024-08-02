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"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
"Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело" - Петицию против пропаганды ЛГБТ обсудили в Астане. Как дискутировали ее сторонники и противники?
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