Отправлено: - 23:48

abaika95:

Можно у нас останется так как есть без ваших мнений из хрен пойми откуда?)) Пожалуйста)

abaika95:

И после 23:00 нельзя туалет смывать иначе полиция приедет

abaika95:

А ещё магазины в выходные не пашут

Цитата:Да никто не против, конечно можно!Но хочется всё лучшего пожелать.Тем более - Цитата:бред полный. Цитата:Да по воскресеньям закрыты. Не вижу проблемы среди недели, да и в ту же субботу, всё необходимое прикупить.