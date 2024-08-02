НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49762
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 15:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судебное дело о конфликте между водителем такси и пассажирами получило неожиданный резонанс. Этот как бы бытовой спор определился прокурором и судьей как межнациональная рознь, ее разжигание относится к тяжелой статье. Интересное и своевременное напоминание. У нас было немало подобных инцидентов, но до суда дело не доходило, а зря.
Читать новость

Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3333
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 23:48
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Можно у нас останется так как есть без ваших мнений из хрен пойми откуда?)) Пожалуйста)

Да никто не против, конечно можно! :lol: Но хочется всё лучшего пожелать.
Тем более - Цитата:
abaika95:
И после 23:00 нельзя туалет смывать иначе полиция приедет

бред полный. Цитата:
abaika95:
А ещё магазины в выходные не пашут

Да по воскресеньям закрыты. Не вижу проблемы среди недели, да и в ту же субботу, всё необходимое прикупить. ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24212
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 23:53
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Да по воскресеньям закрыты. Не вижу проблемы среди недели, да и в ту же субботу, всё необходимое прикупить.

У нас открыты, Абайка ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16486
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 23:58
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
бред полный

Ну не знаю

Я российским релокантам доверяю они же врать не будут
Есть штраф за смыв унитаза после 23:00?
Цитата:
Эл-починно:
Да по воскресеньям закрыты. Не вижу проблемы среди недели, да и в ту же субботу, всё необходимое прикупить

Ржу))
Нет реально ржу не могу)
Магазины в выходные закрыты поэтому если ты заранее не приготовился к гулянке сиди до понедельника)
У нас света не было я в магазин вышел в долг взял чё надо
А у вас они ещё и не работают в выхи) Цитата:
maxsaf:
У нас открыты, Абайка

У вас еноты электрики
Это ещё ржачнее))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24212
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 23:59
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На Х бы послал и всё) О чем спорить ещё с поуехом то котрый обсуждает проблемы не своей страны) Правда?

Именно по этому я и не обсуждаю. Зашёл, пнул, вышел :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24212
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:01
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У вас еноты электрики Это ещё ржачнее))

А при этом без света сидите вы :lol: реально угар :lol:
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3333
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:02
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Магазины в выходные закрыты поэтому если ты заранее не приготовился к гулянке сиди до понедельника)

Ещё раз - только воскресенье и праздники. :lol: А кто не в состоянии купить заранее- флаг в руки и сиди без электричества. А я так же на заправке всё необходимое могу купить, ну или в ресторан пойти, или заказать с доставкой. 8-)
А кто то тихо без света ржёт в Костанае в это время! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 01:07]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24212
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:04
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я в магазин вышел в долг взял

Это вообще уровень. :lol:
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3333
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:12
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я российским релокантам доверяю они же врать не будут Есть штраф за смыв унитаза после 23:00?

Ссылку можно? А так можете верить и в чёрта, мне до лампочки, если это бред! :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10745
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:17
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Есть штраф за смыв унитаза после 23:00?

---Это вроде в Финляндии ?
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3333
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:24
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Это вроде в Финляндии ?

Тоже бред, не в одной стране, во всяком случае, запада. Такое не возможно. Справление естественной нужды в Европе никто не запрещал, в любое время суток.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15132
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:24
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все понятно. Абайка хочет к вам. Просто пару инфу про унитазы уточнил и все. Вобщем ещё один патриот дорожку узнает. . У нас пол Казахстана патриотов)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24212
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:35
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Это вроде в Финляндии ?

Я такое про Швейцарию слыхал
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3333
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:40
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol:
Профайл
b
* bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4537
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:44
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю, к Денисову редакция НГ питает самые тёплые чувства!
Почетный гражданин , обиженный отсутствием должного уважения и внимания к себе со стороны общественности, вылазит на свет дневной с очень редкими стоящими статьями. А в подавляющем большистве - идеологический мусор времён СССР под руководством ЦК КПСС!
Если им провозглашается двуязычие, то почему-то в одну сторону. Типа, давайте вы, казахи и все пр. будете знать русский и говорить на нём, а мы, русские, не будем знать и говорить на государственном языке. Очень удобно, правда?
Вот это и является главной причиной языковой проблемы! Причем она имеет место не во всём мире, а только там, где коренные народы обрели независимость.
Под таким предлогом началась война в Украине....
Зря он думает, что английский ребятня не знает - знают и говорят лучше, чем мы, выходцы из СССР, в котором было самое лучшее образование.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24212
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:46
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
Очень удобно, правда?

Правда :lol:
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS