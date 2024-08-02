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Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49762
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 15:16
Судебное дело о конфликте между водителем такси и пассажирами получило неожиданный резонанс. Этот как бы бытовой спор определился прокурором и судьей как межнациональная рознь, ее разжигание относится к тяжелой статье. Интересное и своевременное напоминание. У нас было немало подобных инцидентов, но до суда дело не доходило, а зря.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 23:48
Цитата:
Да никто не против, конечно можно! Но хочется всё лучшего пожелать.
Тем более - Цитата:
бред полный. Цитата:
Да по воскресеньям закрыты. Не вижу проблемы среди недели, да и в ту же субботу, всё необходимое прикупить.
abaika95:
Можно у нас останется так как есть без ваших мнений из хрен пойми откуда?)) Пожалуйста)
Можно у нас останется так как есть без ваших мнений из хрен пойми откуда?)) Пожалуйста)
Да никто не против, конечно можно! Но хочется всё лучшего пожелать.
Тем более - Цитата:
abaika95:
И после 23:00 нельзя туалет смывать иначе полиция приедет
И после 23:00 нельзя туалет смывать иначе полиция приедет
бред полный. Цитата:
abaika95:
А ещё магазины в выходные не пашут
А ещё магазины в выходные не пашут
Да по воскресеньям закрыты. Не вижу проблемы среди недели, да и в ту же субботу, всё необходимое прикупить.
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 23:53
Цитата:
У нас открыты, Абайка
Эл-починно:
Да по воскресеньям закрыты. Не вижу проблемы среди недели, да и в ту же субботу, всё необходимое прикупить.
Да по воскресеньям закрыты. Не вижу проблемы среди недели, да и в ту же субботу, всё необходимое прикупить.
У нас открыты, Абайка
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16486
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 23:58
Цитата:
Ну не знаю
Я российским релокантам доверяю они же врать не будут
Есть штраф за смыв унитаза после 23:00?
Цитата:
Ржу))
Нет реально ржу не могу)
Магазины в выходные закрыты поэтому если ты заранее не приготовился к гулянке сиди до понедельника)
У нас света не было я в магазин вышел в долг взял чё надо
А у вас они ещё и не работают в выхи) Цитата:
У вас еноты электрики
Это ещё ржачнее))
Эл-починно:
бред полный
бред полный
Ну не знаю
Я российским релокантам доверяю они же врать не будут
Есть штраф за смыв унитаза после 23:00?
Цитата:
Эл-починно:
Да по воскресеньям закрыты. Не вижу проблемы среди недели, да и в ту же субботу, всё необходимое прикупить
Да по воскресеньям закрыты. Не вижу проблемы среди недели, да и в ту же субботу, всё необходимое прикупить
Ржу))
Нет реально ржу не могу)
Магазины в выходные закрыты поэтому если ты заранее не приготовился к гулянке сиди до понедельника)
У нас света не было я в магазин вышел в долг взял чё надо
А у вас они ещё и не работают в выхи) Цитата:
maxsaf:
У нас открыты, Абайка
У нас открыты, Абайка
У вас еноты электрики
Это ещё ржачнее))
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 02.08.24 - 23:59
Цитата:
Именно по этому я и не обсуждаю. Зашёл, пнул, вышел
abaika95:
На Х бы послал и всё) О чем спорить ещё с поуехом то котрый обсуждает проблемы не своей страны) Правда?
На Х бы послал и всё) О чем спорить ещё с поуехом то котрый обсуждает проблемы не своей страны) Правда?
Именно по этому я и не обсуждаю. Зашёл, пнул, вышел
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:01
Цитата:
А при этом без света сидите вы реально угар
abaika95:
У вас еноты электрики Это ещё ржачнее))
У вас еноты электрики Это ещё ржачнее))
А при этом без света сидите вы реально угар
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:02
Цитата:
Ещё раз - только воскресенье и праздники. А кто не в состоянии купить заранее- флаг в руки и сиди без электричества. А я так же на заправке всё необходимое могу купить, ну или в ресторан пойти, или заказать с доставкой.
А кто то тихо без света ржёт в Костанае в это время!
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 01:07]
abaika95:
Магазины в выходные закрыты поэтому если ты заранее не приготовился к гулянке сиди до понедельника)
Магазины в выходные закрыты поэтому если ты заранее не приготовился к гулянке сиди до понедельника)
Ещё раз - только воскресенье и праздники. А кто не в состоянии купить заранее- флаг в руки и сиди без электричества. А я так же на заправке всё необходимое могу купить, ну или в ресторан пойти, или заказать с доставкой.
А кто то тихо без света ржёт в Костанае в это время!
[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 01:07]
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:04
Цитата:
Это вообще уровень.
abaika95:
я в магазин вышел в долг взял
я в магазин вышел в долг взял
Это вообще уровень.
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:12
Цитата:
Ссылку можно? А так можете верить и в чёрта, мне до лампочки, если это бред!
abaika95:
Я российским релокантам доверяю они же врать не будут Есть штраф за смыв унитаза после 23:00?
Я российским релокантам доверяю они же врать не будут Есть штраф за смыв унитаза после 23:00?
Ссылку можно? А так можете верить и в чёрта, мне до лампочки, если это бред!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10745
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:17
Цитата:
---Это вроде в Финляндии ?
abaika95:
Есть штраф за смыв унитаза после 23:00?
Есть штраф за смыв унитаза после 23:00?
---Это вроде в Финляндии ?
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:24
Цитата:
Тоже бред, не в одной стране, во всяком случае, запада. Такое не возможно. Справление естественной нужды в Европе никто не запрещал, в любое время суток.
Гога:
---Это вроде в Финляндии ?
---Это вроде в Финляндии ?
Тоже бред, не в одной стране, во всяком случае, запада. Такое не возможно. Справление естественной нужды в Европе никто не запрещал, в любое время суток.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15132
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:24
Все понятно. Абайка хочет к вам. Просто пару инфу про унитазы уточнил и все. Вобщем ещё один патриот дорожку узнает. . У нас пол Казахстана патриотов)
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:35
Цитата:
Я такое про Швейцарию слыхал
Гога:
---Это вроде в Финляндии ?
---Это вроде в Финляндии ?
Я такое про Швейцарию слыхал
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:40
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4537
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:44
Я так понимаю, к Денисову редакция НГ питает самые тёплые чувства!
Почетный гражданин , обиженный отсутствием должного уважения и внимания к себе со стороны общественности, вылазит на свет дневной с очень редкими стоящими статьями. А в подавляющем большистве - идеологический мусор времён СССР под руководством ЦК КПСС!
Если им провозглашается двуязычие, то почему-то в одну сторону. Типа, давайте вы, казахи и все пр. будете знать русский и говорить на нём, а мы, русские, не будем знать и говорить на государственном языке. Очень удобно, правда?
Вот это и является главной причиной языковой проблемы! Причем она имеет место не во всём мире, а только там, где коренные народы обрели независимость.
Под таким предлогом началась война в Украине....
Зря он думает, что английский ребятня не знает - знают и говорят лучше, чем мы, выходцы из СССР, в котором было самое лучшее образование.
Почетный гражданин , обиженный отсутствием должного уважения и внимания к себе со стороны общественности, вылазит на свет дневной с очень редкими стоящими статьями. А в подавляющем большистве - идеологический мусор времён СССР под руководством ЦК КПСС!
Если им провозглашается двуязычие, то почему-то в одну сторону. Типа, давайте вы, казахи и все пр. будете знать русский и говорить на нём, а мы, русские, не будем знать и говорить на государственном языке. Очень удобно, правда?
Вот это и является главной причиной языковой проблемы! Причем она имеет место не во всём мире, а только там, где коренные народы обрели независимость.
Под таким предлогом началась война в Украине....
Зря он думает, что английский ребятня не знает - знают и говорят лучше, чем мы, выходцы из СССР, в котором было самое лучшее образование.
Аркадий ДЕНИСОВ: Размышления по поводу
Отправлено: 03.08.24 - 00:46
Цитата:
Правда
bgb:
Очень удобно, правда?
Очень удобно, правда?
Правда
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