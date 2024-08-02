НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Изъявили желание" - Жалобу на принуждение учителей к дежурству возле водоемов прокомментировала директор школы в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49761
"Изъявили желание" - Жалобу на принуждение учителей к дежурству возле водоемов прокомментировала директор школы в Костанае
Отправлено: 02.08.24 - 20:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читательница "НГ" сообщила, что учителей Костаная заставляют дежурить на местах отдыха возле реки Тобол, что это не входит в их обязанности. Назвала место работы - школа-лицей № 2. Но свою фамилию называть не стала.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3426
Re: "Изъявили желание" - Жалобу на принуждение...
Отправлено: 02.08.24 - 20:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страна врунов. Начиная с головы.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1917
Re: "Изъявили желание" - Жалобу на принуждение...
Отправлено: 02.08.24 - 21:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Страна врунов. Начиная с головы.

Эпидемия передаётся воздушно-капельным путём, после приезда делегации из России на саммит ШОС !!!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15131
"Изъявили желание" - Жалобу на принуждение учителей к дежурству возле водоемов прокомментировала директор школы в Костанае
Отправлено: 02.08.24 - 22:11
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Любовь к родине это Защита маленьких детей. Защита слабых передаётся с кровью и молоком матери и ремнем отца. А всякую хрень под видом патриотизма вам прививают мутные люди. Один купил в Австрии хату и кричит давай, давай учи латиницу. Другой в Дубае, а тело греет в бассейне)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS