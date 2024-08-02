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≡ Свет и холодную воду отключили из-за аварии в Костанае. В чем причина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49761
Свет и холодную воду отключили из-за аварии в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 02.08.24 - 21:34
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Так на отключение электричества жалуются жители дома №79 по ул. Садовая. Они сообщают, что его нет уже второй день. В службе iKomek журналистам сообщили, что в КЖБИ, "Военном городке" и в микрорайонах произошла авария. Подключение будет по ее устранению.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1353
Re: Свет и холодную воду отключили из-за аварии в Костанае. В...
Отправлено: 02.08.24 - 21:34
#1
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У ленивых ушлепков работа нарисовалась
Зачем обслуживать, будем "ремонтировать", когда петушок клюнет
При этом подали заявку на повышение тарифа. да горите в аду, вас заждались.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1917
Re: Свет и холодную воду отключили из-за аварии в Костанае. В...
Отправлено: 02.08.24 - 21:37
#2
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Цитата:
Как пояснили в пресс-службе акимата Костаная, авария произошла на сетях ТОО "МРЭТ". Сегодня в 19:25 аварийно отключилась питающая линия Центральная-южная-1 (110 кВ ) от токовой защиты. Причина - повреждение втычных контактов из-за износа от длительной эксплуатации.

Источник:

Так сколько получают прибыли учредители этого ТОО и рассовали по карманам не вкладывая в модернизацию и ремонт вверенного им государственного имущества ???
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1917
Re: Свет и холодную воду отключили из-за аварии в Костанае. В...
Отправлено: 02.08.24 - 21:41
#3
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По моему подходит время национализация имущества этого бездарного ТОО МРОТ или ВРОТ, которые довели до такого состояния вверенное государственное имущество
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1353
Re: Свет и холодную воду отключили из-за аварии в Костанае. В...
Отправлено: 02.08.24 - 21:45
#4
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Цитата:
сообщили, что в КЖБИ, "Военном городке" и в микрорайонах произошла авария.

Послушайте, в нескольких местах одна авария?
7ка светится, абая светится, карбышева светится.
Но в "микрорайонах" 110 киловольт (!) авария. Сказочные д...бы
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24202
Свет и холодную воду отключили из-за аварии в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 02.08.24 - 22:06
#5
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Абайка уже разбирается в таких поломках, и в породах енотов, вызывающих такие поломки :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3326
Re: Свет и холодную воду отключили из-за аварии в Костанае. В...
Отправлено: 02.08.24 - 22:27
#6
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Подробнее или детальнее можно?
Какая авария, в каких сетях - можно?
А то неяснеько как то, какое отношение авария на линии 110 кВ имеет к отключению микрорайонов? Или это уже другая авария?
цитата: //ейчас ведутся ремонтные работы на поврежденном вводе 10 кВ//
Да походу капец приходит оборудованию. Какой то не правильный капитализм в Казахстане. Эл. энергию отключают, воду отключают. Тарифы повышают. :lol: 8-)
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