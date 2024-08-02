Отправлено: - 21:34

Так на отключение электричества жалуются жители дома №79 по ул. Садовая. Они сообщают, что его нет уже второй день. В службе iKomek журналистам сообщили, что в КЖБИ, "Военном городке" и в микрорайонах произошла авария. Подключение будет по ее устранению.