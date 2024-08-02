Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...

Отправлено: - 21:30

......Георгий почему нет репортажей из Берлина и Кёльна там в данный момент проходят парады ЛГБТ весь мир ликует от этих грандиозных шествий,ты уже давно должен быть там ......мы ведь как никак соледарны с европой во всём и вся....и почему наши эти самые ЛГБТ активисты здесь они должны быть там и радоватся ....