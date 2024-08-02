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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 16:05
Цитата:
Да без проблем вози
Только зачем при этом кричать что запад финансирует убийство русских пацанов?
Ты же один из винтиков этого финансирования получается по всем параметрам и Макс с электроном тоже))
Vit:
Я тоже не че не могу остановить. Ну не привезу я в Казахстан импортные медикаменты. Кому я сделаю плохо? Западу? Да им плевать. Другой привезёт.
Я тоже не че не могу остановить. Ну не привезу я в Казахстан импортные медикаменты. Кому я сделаю плохо? Западу? Да им плевать. Другой привезёт.
Да без проблем вози
Только зачем при этом кричать что запад финансирует убийство русских пацанов?
Ты же один из винтиков этого финансирования получается по всем параметрам и Макс с электроном тоже))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 16:09
Цитата:
Нет, уезжают. Много уезжают. И казахи и русские уезжают в Россию. Процесс идёт. И очень и очень много граждан Казахстана которые продолжают жить тут ну почему то покупают кв в России. И это не только Абайка.
abaika95:
А раз вы за эту стенку не хотите то просто лицемеры обыкновенные
А раз вы за эту стенку не хотите то просто лицемеры обыкновенные
Нет, уезжают. Много уезжают. И казахи и русские уезжают в Россию. Процесс идёт. И очень и очень много граждан Казахстана которые продолжают жить тут ну почему то покупают кв в России. И это не только Абайка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 16:10
На этом вас и ловят постоянно
Потомучто Россия сейчас как будто временная территория проживания
Один орет что запад загнивает а у самого вилла в Италии
Второй орет что НАТО надо в труху уничтожить а у самого сын во Франции живёт
Третий вообще у руля страны ведёт идеологическую войну со всем загнивающим западом а у него дочки в Голландии живут
Ты может сначала в своей семье порядок наведешь? Объясни дочам что жить в Голландии среди геев и трансов это плохо, святая Русь лучше и если они переедут сами обратно тогда ещё можешь чето говорить остальным
А пока нет то какой спрос с других? Тыж лицемер получается
Потомучто Россия сейчас как будто временная территория проживания
Один орет что запад загнивает а у самого вилла в Италии
Второй орет что НАТО надо в труху уничтожить а у самого сын во Франции живёт
Третий вообще у руля страны ведёт идеологическую войну со всем загнивающим западом а у него дочки в Голландии живут
Ты может сначала в своей семье порядок наведешь? Объясни дочам что жить в Голландии среди геев и трансов это плохо, святая Русь лучше и если они переедут сами обратно тогда ещё можешь чето говорить остальным
А пока нет то какой спрос с других? Тыж лицемер получается
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 16:12
Цитата:
Это ты в 2010 мог писать
Сейчас обратный процесс начался
Возвращаются вон пачками
Чето не понравилось
Незнаем вот сидим чё именно
Вкус колбасы или мобилизация на фронт))
Одно из двух Цитата:
В России хаты дешевле были в 2015
Запомни уже этот ответ
И больше не задавай одни и те же вопросы иначе я диагностирую у тебя альцгеймер))
Vit:
Нет, уезжают. Много уезжают. И казахи и русские уезжают в Россию. Процесс идёт
Нет, уезжают. Много уезжают. И казахи и русские уезжают в Россию. Процесс идёт
Это ты в 2010 мог писать
Сейчас обратный процесс начался
Возвращаются вон пачками
Чето не понравилось
Незнаем вот сидим чё именно
Вкус колбасы или мобилизация на фронт))
Одно из двух Цитата:
Vit:
почему то покупают кв в России. И это не только Абайка.
почему то покупают кв в России. И это не только Абайка.
В России хаты дешевле были в 2015
Запомни уже этот ответ
И больше не задавай одни и те же вопросы иначе я диагностирую у тебя альцгеймер))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 16:31
Цитата:
Хата в Челябинске? Не не непомню. Ты че купил хату в Челябинске?
abaika95:
И больше не задавай одни и те же вопросы иначе я диагностирую у тебя альцгеймер))
И больше не задавай одни и те же вопросы иначе я диагностирую у тебя альцгеймер))
Хата в Челябинске? Не не непомню. Ты че купил хату в Челябинске?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 18:14
Цитата:
А я на запад перебрался, чтобы их продукты питания уничтожать в себя Абайка, готовь мне медаль
Vit:
А я у Абайки научился. Он сказал что хату в Челябинске сдаёт врагам что б у них стало меньше денег на оружие . Я вот тоже. Плюс фотографирую места дислокации складов, магазинов, банков.
А я у Абайки научился. Он сказал что хату в Челябинске сдаёт врагам что б у них стало меньше денег на оружие . Я вот тоже. Плюс фотографирую места дислокации складов, магазинов, банков.
А я на запад перебрался, чтобы их продукты питания уничтожать в себя Абайка, готовь мне медаль
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 18:32
Цитата:
Ого, нифига себе, ты уже меня приравнял к оппозиционным "БАСЕ"?
abaika95:
макс если не прекратишь нудить к тебе завтра придет наш Костанайский чемпион по стрельбе
макс если не прекратишь нудить к тебе завтра придет наш Костанайский чемпион по стрельбе
Ого, нифига себе, ты уже меня приравнял к оппозиционным "БАСЕ"?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5459
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 18:46
Цитата:
Ехал в автобус , две женщины разговаривают между собой." Ты вроде в Россию собиралась, да друзья посоветовали купить квартиру в Белгороде, там наших кустанайских много. Но сейчас не поеду, пережду,там посмотрим , что будет. Друзья пишут, у них спокойно бомбят только окраины, до них ракеты не долетают, а я вообще не хочу чтобы рядом со мной ракеты летали!"
Vit:
И казахи и русские уезжают в Россию.
И казахи и русские уезжают в Россию.
Ехал в автобус , две женщины разговаривают между собой." Ты вроде в Россию собиралась, да друзья посоветовали купить квартиру в Белгороде, там наших кустанайских много. Но сейчас не поеду, пережду,там посмотрим , что будет. Друзья пишут, у них спокойно бомбят только окраины, до них ракеты не долетают, а я вообще не хочу чтобы рядом со мной ракеты летали!"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:01
Цитата:
saba:Я раньше часто был в Белгороде. Лет 10 назад где то.Да уже в те года действительно там было много наших. В деревню заехал одну, так мне сразу че? Костанай? А мы с Петропавла и тд. Кстати пол города Белгорода, я обратил внимание гоняли на украинских номерах. Там Белгород и Харьков это города побратимы. Как у нас Челябинск и Костанай. Конечно Саба жуть и печаль что происходит. А как щас там люди мучаются и страдают. Печально. Ведь скорей всего у каждого третьего брат, друг, родственик живёт в Харькове.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:08
Цитата:
А вот ты очень да же можешь быть связан с бывшими ни действующими сотрудниками, которые умеют стрелять. Так что твои угрозы в мой адрес реальные.
abaika95:
ты ни с кем ни связан кроме своего босса ирландца и коллег русских эмигрантов)
ты ни с кем ни связан кроме своего босса ирландца и коллег русских эмигрантов)
А вот ты очень да же можешь быть связан с бывшими ни действующими сотрудниками, которые умеют стрелять. Так что твои угрозы в мой адрес реальные.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:15
Цитата:
Цитата:
И при этом ты меня киллерами тут пугаешь. Нестыковка, ну либо ты просто настолько "отбитый"
abaika95:
а ты и не в силах ничего предпринять только слова)))
а ты и не в силах ничего предпринять только слова)))
Цитата:
abaika95:
а ты просто балаболишь в пустоту
а ты просто балаболишь в пустоту
И при этом ты меня киллерами тут пугаешь. Нестыковка, ну либо ты просто настолько "отбитый"
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39818
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:35
Цитата:
Но тем не менее они пошли убивать братьев, голосуя за войну.
Где тот идиот мальчик, зигующий танкистам оккупантам в Белгороде?
[Исправлено: 111, 02.08.2024 - 20:36]
Vit:
Ведь скорей всего у каждого третьего брат, друг, родственик живёт в Харькове.
Ведь скорей всего у каждого третьего брат, друг, родственик живёт в Харькове.
Но тем не менее они пошли убивать братьев, голосуя за войну.
Где тот идиот мальчик, зигующий танкистам оккупантам в Белгороде?
[Исправлено: 111, 02.08.2024 - 20:36]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:47
Цитата:
[Исправлено: Vit, 02.08.2024 - 19:50]
111:Белгород не куда не стрелял. Все эти годы стрелки были между Донбасом /Луганск и Киевом. . . Ну ваш любимый Зеленский решил по стрелять в Белгород. Он ваще ребёнок. Кто ваще его допустил управлять огромной страной. Лох 42 года. Этот мем останется на всегда во всех учебниках мира планеты земля. Возможно и на других планетах. Галактики.
[Исправлено: Vit, 02.08.2024 - 19:50]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39818
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.08.24 - 19:51
Цитата:
Опять мы казахи виноваты?
Vit:
Ну ваш любимый Зеленский решил по стрелять в Белгород. Он ваще ребёнок. Кто ваще его допустил управлять огромной страной.
Ну ваш любимый Зеленский решил по стрелять в Белгород. Он ваще ребёнок. Кто ваще его допустил управлять огромной страной.
Опять мы казахи виноваты?
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