Re: "Девочки, которые говорят: моя вагина - мое дело"...

Отправлено: - 18:06

Тлетворное влияние запада (как говаривали в старину) сделало свое чёрное дело, проблема так запущена что лучше бы вообще никак, никогда и нигде не упоминать. Конечно,есть люди у которых есть свои тараканы,но обсуждать на собраниях лишь подогревают интерес к проблеме и лишний раз делает рекламу