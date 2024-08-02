Отправлено: - 15:16

В ход пошли извращенные учебники истории, хотя достаточно прочесть документальную книгу «История Букеевского ханства»,

разжигание межнациональной розни позволяют себе малограмотные люди, не брезгующие любыми деньгами. Кто им платит, мы уже говорили, как и про «языковые патрули». Идет идеологическая война, начатая еще с 1945 года.

[Исправлено: abaika95, 02.08.2024 - 16:25]

Ну классикаРусского языка в Казахстане нет пишет автор на русском языке в русскоязычной газете КостанаяАмериканцы написали нам историю и языково выдавили квалифицированных славян которых не восполнить-получается автор не славянин? Или его не получилось выдавить злым американцам? Или просто он бесполезный специалист раз все полезные уехали а он остался?)))Цитата:Это как историю России изучать по одной единственной книжке под названием "история Саратовской области"))Читаем аннотациюИстория Букеевского ханства 1801-1851Сборник документов и материалов по истории СВОЕОБРАЗНОГО этнополитического объединения казахов первой половины 19 века располагавшегося в междуречье Урала и ВолгиАвтор нечаянно сделал этот выброс или..Цитата:В рамках своей идеологической борьбы с ненавистной им Америкой?