Отправлено: - 16:05

Vit:

Я тоже не че не могу остановить. Ну не привезу я в Казахстан импортные медикаменты. Кому я сделаю плохо? Западу? Да им плевать. Другой привезёт.

Цитата:Да без проблем возиТолько зачем при этом кричать что запад финансирует убийство русских пацанов?Ты же один из винтиков этого финансирования получается по всем параметрам и Макс с электроном тоже))